[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]추경호 대구시장은 6일 대구시의회 제326회 임시회에 참석해 새롭게 출범한 제10대 대구시의회의 개원을 축하했다.

이날 추 시장은 개원식에 앞서 제10대 대구시의회 전반기 의장단에 선출된 임인환 의장과 이태손 부의장, 김재용 부의장을 직접 찾아 축하 인사를 전했다.

이어 열린 개원식에서는 대구시 간부들과 함께 참석해 의회의 힘찬 출발을 축하하고 민선9기 대구시와 제10대 대구시의회가 협력해 대구의 ‘변화와 성장, 더 나은 내일’을 함께 만들어 가자고 했다.

추경호 시장은 축사를 통해 “제10대 대구시의회 개원을 진심으로 축하드린다“며 ”시민의 목소리를 대변하는 의원님들과 민선9기 시정을 이끌게 된 것을 무한한 영광으로 생각한다”고 말했다.

이어 “의회와 집행부가 상호 견제와 균형 속에서 협력할 때 시민이 체감하는 변화와 성장이 시작된다”며 “대구의 ‘변화와 성장, 더 나은 내일’을 시의회와 함께 반드시 만들어 내겠다”고 했다.