협력사와의 상생경영 성과 인정 지속가능 건설 생태계 조성 앞장

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한신공영㈜은 국토교통부가 발표한 ‘2026년도 건설사업자 간 상호협력평가’에서 최우수 등급(95점 이상)을 획득했다고 2일 밝혔다. 지난 2022년부터 5년 연속 최우수 등급을 달성한 것이다.

국토부가 올해 실시한 평가에서 최우수 등급을 받은 대기업 건설사는 한신공영을 포함해 총 28개사다. 최우수 등급을 받은 기업은 조달청 및 지방자치단체 공공입찰 사전 사업수행능력평가(PQ) 가점과 시공능력평가액 산정 시 가산점 혜택을 받는다.

건설사업자 간 상호협력평가는 국토부가 협력업체와의 공동도급 실적, 육성·지원, 공정거래 실천 등을 종합적으로 평가하는 제도다. 한신공영은 협력사와의 기술협력 확대와 안전관리 강화 등 상생 기반을 꾸준히 다져온 점이 높은 점수를 받았다.

특히 이번 성과는 최근 한국기업평가의 신용등급 전망 상향에 이은 소식으로, 한신공영의 재무 건전성 회복은 물론, ESG(환경·사회·지배구조) 기반의 지속가능경영 노력이 대외적으로 공인받았다는 평가다.

한신공영 관계자는 “5년 연속 최우수 등급 달성은 협력사와 함께 성장하기 위해 헌신해 온 임직원과 협력사 모두가 만들어낸 값진 성과”라며 “앞으로도 상생과 신뢰를 바탕으로 안전·품질 경쟁력을 강화해 지속가능한 성장을 이어가겠다”고 말했다.

한편 한국기업평가가 최근 실시한 정기 신용평가에서 한신공영의 무보증사채 신용등급 BBB를 유지하고, 등급전망을 기존 ‘안정적(Stable)’에서 ‘긍정적(Positive)’으로 상향 조정했다.