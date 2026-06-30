양산 과학고·방학 급식 등 공동 대응 예산 분담·노사 협의 등 풀어야 할 과제

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도와 경남교육청이 민선 9기 출범을 앞두고 과학고 설립과 방학 중 아동 급식·돌봄 확대 등 주요 교육 현안에 공동 대응하기로 했다. 지역 발전과 교육 혁신을 위한 상생 협력의 첫발을 내디뎠지만, 예산 분담과 노사 협의, 장기 추진 일정 등 실제 사업 추진을 위해 풀어야 할 과제도 남았다.

경남대도약준비팀과 경남교육감직 인수위원회는 30일 경남연구원에서 간담회를 열고 특수목적고등학교 설립과 방학 중 아동 급식·돌봄 확대, 교육혁신선도지역 지정 대응 방안 등을 논의했다.

양 인수위는 지방행정과 교육행정의 벽을 낮추고 도민과 학생이 체감할 수 있는 교육·복지 성과를 내기 위해 상시 협력체계를 구축해야 한다는 데 뜻을 모았다.

이날 가장 관심을 끈 의제는 양산지역 과학고 설립이다. 경남도지사는 특목고 설립을, 도교육감과 양산시장은 양산 과학고 설립을 각각 공약으로 제시했다. 이에 따라 경남도와 경남교육청, 양산시가 참여하는 3자 협의체를 구성해 학교 설립 방향과 기관별 역할, 재정 분담 방안 등을 단계적으로 논의하기로 했다.

다만, 실제 학교 설립까지는 넘어야 할 산이 적지 않다. 과학고 신설은 교육부 동의가 필요하고 통상 설립까지 7~8년이 걸리는 만큼 민선 9기 임기 안에 어느 단계까지 사업을 추진할지 현실적인 로드맵을 마련해야 한다. 학교 규모와 입지, 재정 투입 범위 등은 향후 경남교육청이 추진할 타당성 용역을 통해 구체화될 전망이다.

방학 중 학교급식 중단으로 발생하는 돌봄 취약 아동의 결식 문제도 주요 현안으로 다뤄졌다. 양측은 학교돌봄과 마을돌봄, 가정돌봄을 연계한 맞춤형 지원체계를 구축하고 방학 중 급식과 돌봄을 확대할 필요가 있다는 데 공감했다. 그러나 방학 중 급식을 확대하려면 조리 종사자의 근무 조건과 처우 개선 등을 둘러싼 노사 협의가 선행돼야 한다.

현재 경남교육청이 돌봄 수요와 운영 방안을 검토하고 있어 향후 실무 협의 과정에서 인력 운영과 행정·재정 지원 방안이 함께 논의될 것으로 보인다.

오는 8월 예정된 교육부의 교육혁신선도지역 공모에도 공동 대응하기로 했다. 이 사업은 교육지원청과 시·군이 지역 특성에 맞는 교육사업을 공동 발굴해 신청하는 방식이다. 경남도는 시장·군수회의와 부시장·부군수회의 등을 활용해 시·군의 참여를 독려하고 관련 사업 홍보를 지원할 방침이다.

양 인수위는 앞으로 주요 도정과 교육정책 수립 과정에서 상시 소통 창구를 가동하기로 했다. 상생 협력의 방향에는 공감대가 형성된 만큼, 과학고 설립과 돌봄 확대 등 공동 현안을 뒷받침할 세부 일정과 재원 분담 방안을 얼마나 신속하고 구체적으로 마련하느냐가 향후 성과를 좌우할 것으로 보인다.