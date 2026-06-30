[헤럴드경제=임세준 기자] 30일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 열린 MBK의 홈플러스 사태 해결 및 고려아연 적대적 인수 시도 중단 촉구 기자회견에서 한국노총 고려아연노동조합과 민주노총 마트산업노동조합 관계자들이 구호를 외치고 있다. 이날 기자회견을 통해 양대 노총 소속 고려아연노동조합과 마트노조 홈플러스지부 참석자들은 국가 기간 산업을 파괴하고, 노동자를 죽음으로 내모는 MBK의 투기 행태를 규탄했다.


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