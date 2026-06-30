김영환 충북도지사. 김 지사가 지난 4월 23일 서울 양천구 서울남부지방법원에서 자신을 6·3 지방선거 공천에서 배제(컷오프)한 국민의힘 공천관리위원회 결정 효력을 정지해 달라며 낸 가처분 신청 심문에 출석하기 위해 법정으로 향하는 모습. [연합]
김영환 충북도지사. 김 지사가 지난 4월 23일 서울 양천구 서울남부지방법원에서 자신을 6·3 지방선거 공천에서 배제(컷오프)한 국민의힘 공천관리위원회 결정 효력을 정지해 달라며 낸 가처분 신청 심문에 출석하기 위해 법정으로 향하는 모습. [연합]

[헤럴드경제=최의종 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 돈 거래 의혹 사건과 관련해 김영환 충북도지사 사무실 등에 대해 압수수색 중이라고 30일 밝혔다.


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