[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 29일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 한국마리나협회 신임회장 취임 간담회를 개최했다. 신임회장에는 송상근 부산항만공사 사장이 취임했다.

30일 부산항만공사에 따르면 이날 열린 한국마리나협회 신임회장 취임 간담회에서 송상근 회장은 “마리나산업은 해양레저·관광을 통해 지역경제 활성화를 이끌 중요한 동력”이라며 “앞으로 한국마리나협회가 정부 및 지자체, 유관업계와 소통하고 협력하며, 현장의 목소리가 반영된 정책 제안을 통해 국내 마리나산업 활성화를 위해 노력하겠다”고 말했다.

이날 간담회는 송 신임회장 취임 상견례이자 국내 마리나산업과 협회 발전방안 등을 논의하기 위해 마련됐다. 참석자들은 ▷마리나 인프라 확충 ▷법률·제도 개선의 필요성 ▷지역 간 협력 ▷마리나 전문인력 양성사업 추진 등 다양한 주제에 대해 의견을 나누었다.

이어 참석자들은 부산항 북항 계류시설과 숙박시설 등 마리나 시설을 살펴보고, BPA 항만안내선에 탑승해 해상에서 북항 마리나를 포함한 재개발 사업 구역을 시찰했다.