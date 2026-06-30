통신 멤버십·매장관리 솔루션 등 수상 참여형 이벤트·7월 프로그램 등 혜택

KT가 ‘2026 국가서비스대상’ 통신 멤버십 부문 대상을 수상했다. 이를 기념하고자 참여형 이벤트를 진행하는 것은 물론, 7월 보답 프로그램(사진)까지 선보여 고객 혜택을 확대한다.

30일 KT에 따르면 KT멤버십은 산업정책연구원(IPS)이 주관하고 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등이 후원하는 ‘2026 국가서비스대상’ 통신 멤버십 부문 대상을 수상했다. KT의 올인원 플랫폼 ‘사장이지’도 소상공인 매장관리 솔루션 부문 대상을 받았다.

KT는 KT멤버십이 고객의 일상에서 실질적인 혜택을 제공하는 서비스로 자리매김했다고 평가했다. 다양한 제휴 혜택과 맞춤형 서비스, 멤버십 이용 활성화 프로그램을 제공해 고객 만족도를 높이고 서비스 혁신을 추진했단 설명이다.

사장이지는 매출 분석부터 근태 관리, 창업 정보까지 매장 운영에 필요한 기능과 KT의 매장 솔루션을 하나의 앱에서 통합 제공하는 소상공인 올인원 플랫폼이다. 인공지능(AI) 기반 홍보 이미지 제작, 매장 맞춤형 음악 추천, 장사 코칭 등 기능을 제공한다. KT에 따르면 해당 서비스는 출시 1년 만에 10만 가입자를 확보했다.

KT는 이번 수상을 기념해 고객 참여형 이벤트를 마련했다. 이번 이벤트는 고객이 선호하는 혜택과 브랜드를 선택하는 취향 밸런스 게임 형태로 구성됐다. 이 회사는 고객의 선택을 향후 멤버십 혜택 기획에 반영할 계획이다.

KT는 참여 고객 전원에게 다이소 금액 상품권, 외식 할인 쿠폰 등을 제공할 예정이다. 또 추첨을 통해 일부 고객에게 프리미엄 숙박권을 증정한다. 이벤트는 KT멤버십 앱을 통해 내달 2일부터 14일까지 진행된다.

더불어 KT는 7월에도 고객 보답 프로그램을 이어간다. 내달 1일부터 15일까지 진행되는 고객 보답 프로그램에서는 여름철을 맞아 아이스크림, 탄산수 등 인기 간식과 선풍기, 냉감 패드 등 여름철 필수 상품을 준비했다.

강이환 KT 커스터머서비스본부장은 “KT멤버십은 고객 참여를 기반으로 지속해서 혜택을 고도화하고 있다”고 말했다. 차민주 기자