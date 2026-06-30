인공지능(AI)과 반도체는 대한민국의 미래를 이끌 핵심 성장동력이다. 그러나 이들 산업의 경쟁력은 기술력만으로 완성되지 않는다. 안정적이고 충분한 전력 공급이 뒷받침되지 않으면 산업의 지속 가능성도 담보하기 어렵다. 전력은 이제 단순한 기반 시설을 넘어 국가 경쟁력을 좌우하는 전략자산이 되고 있다.

최근 AI 데이터센터(AIDC)와 대규모 반도체 공장 등 전력다소비시설이 수도권에 집중되면서 국가 전력망의 부담이 커지고 있다. 문제의 본질은 발전설비의 부족이 아니라 송전망의 제약에 있다. 발전원의 상당수는 지방에 위치한 반면 대규모 전력 수요는 수도권에 밀집해 있기 때문이다. 이 불균형을 해소하려면 생산된 전력을 장거리로 수송하기 위한 초고압 송전선로와 변전설비를 지속해서 확충해야 한다. 그러나 송전망 건설은 주민 수용성, 환경 영향, 입지·인허가 지연 등으로 갈수록 어려워지고 있다. 전력을 충분히 생산하더라도 수요지로 전달하지 못하면 산업 경쟁력은 유지될 수 없다.

이러한 구조적 제약을 완화하기 위해서는 전력 수요의 공간적 분산이 필요하다. 반도체 공장과 AI 데이터센터 같은 전력다소비시설을 발전원이 있는 지역에 분산 배치하면 장거리 송전 의존도를 낮추고 계통 운영의 효율성을 함께 높일 수 있다. 전력을 생산한 지역에서 소비하는 ‘지산지소(地產地消)’ 원칙을 실현하는 것으로, 송전망 투자와 송전손실을 줄이고 국가 전력망의 지속 가능성을 높일 수 있다.

해외 주요국 역시 산업 입지와 전력망 여건을 연계하는 정책을 강화하고 있다. 첨단산업의 입지를 결정할 때 전력망 수용 능력과 에너지 공급 여건을 함께 검토하는 것은 필수 절차이며 우리 역시 산업정책과 전력계통 계획을 하나의 국가 전략으로 접근할 필요가 있다. 전력다소비시설 입지를 국가 전력망 계획과 연계하면 송전망 건설에 따른 사회적 비용 감소와 적기 전력 공급도 가능해진다.

탄소중립 달성을 위한 재생에너지 확대를 고려할 때 변동성 대응과 계통 유연성 확보는 특정 지역이 아닌 전국 전력망이 감당해야 할 과제다. 오히려 재생에너지원을 포함한 대규모 전원 보급이 계획된 지역에 첨단산업을 배치하는 것은 수도권 송전망 지연 리스크를 줄이고 실질적인 적기 전력공급을 달성하는 합리적 해법이 될 수 있다. 이는 기업의 안정적인 전력 확보와 국가균형발전으로 이어질 수 있다.

나아가 국가 경제의 중추인 첨단산업이 전압과 주파수 변동, 순간정전 등으로 피해를 당하지 않도록 대비하는 일도 중요하다. 입지·계획 단계에서부터 전기품질과 계통 복원력 확보 방안을 함께 설계해 핵심 산업이 어떤 전기적 문제로도 흔들리지 않도록 철저히 대비해야 한다. 최근 정부와 산업계가 AI 데이터센터와 첨단산업을 지방으로 분산 배치하려는 움직임을 구체화하고 있는 것은 바람직한 방향이다. 다만 그 실효성은 해당 지역의 발전원과 계통 여건을 면밀히 살피고, 지역 내 전력흐름을 원활히 할 전력망의 적기 보강과 유연성 자원 확보가 함께 갖춰질 때 완성될 수 있다.

AI 시대의 산업 경쟁력은 결국 전력망의 경쟁력에서 출발한다. 이제는 전력이 부족한 곳으로 송전망을 확충하는 방식에서 벗어나 전력이 풍부한 곳으로 전력 수요를 유도할 필요가 있다. 전력계통과 대규모 산업 입지를 통합 설계하는 국가 전략이야말로 안정적인 전력 공급과 첨단산업의 경쟁력을 동시에 지키고, 나아가 지방이 새로운 성장동력으로 자리매김하는 국가균형발전을 이루는 지속 가능한 해법이다.