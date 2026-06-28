[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 문채원이 28일 결혼식을 올린다.

문채원은 이날 서울 모처에서 비연예인 신랑과 혼인 예식을 진행한다. 예식은 신랑과 양가 가족을 배려해 가족 및 가까운 친지만 참석하는 비공개로 치러진다.

문채원은 지난 4월 팬들에게 직접 결혼 소식을 알렸다. 문채원은 “가정을 이루고 가꾸어 갈 생각에 조금은 떨리고, 그보다는 설레기도 한다”며 “앞으로는 보다 다양한 모습으로 활동하려는 계획을 가지고 있다”고 밝혔다.

결혼 발표 이후 온라인에서는 예비 신랑을 둘러싼 각종 추측이 제기됐다. ‘연하의 피부과 의사와 결혼한다’는 소문과 혼전 임신설이 확산했지만 모두 사실이 아닌 것으로 확인됐다.

문채원은 자신의 유튜브 채널을 통해 “연하의 피부과 의사가 아니다”라고 직접 해명했고, 소속사도 혼전 임신설에 대해 “사실무근”이라고 공식 입장을 냈다.

결혼을 앞두고 공개한 웨딩 화보도 화제를 모았다. 순백의 웨딩드레스를 입은 문채원은 청순하고 우아한 분위기로 결혼을 앞둔 설렘을 드러냈다.

문채원은 2007년 SBS 시트콤 ‘달려라! 고등어’로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘바람의 화원’, ‘찬란한 유산’, ‘공주의 남자’, ‘세상 어디에도 없는 착한남자’, ‘굿 닥터’, ‘악의 꽃’, ‘법쩐’ 등에서 활약하며 꾸준한 사랑을 받았다. 영화로는 ‘최종병기 활’, ‘오늘의 연애’, ‘하트맨’ 등에 출연했다.

문채원은 결혼 후에도 배우 활동을 이어갈 계획이다.