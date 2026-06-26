출퇴근 시간을 줄일 수 있는 교통 여건이 주거 선택의 주요 기준으로 자리 잡으면서 초역세권 입지를 갖춘 단지에 대한 관심이 이어지고 있다. 여기에 신규 철도 노선 등 교통 개발 계획까지 갖춘 단지는 실수요자들의 관심을 받는 요소로 꼽힌다.

주택산업연구원 등이 실시한 주거 트렌드 조사에 따르면 수도권 아파트 임차인과 유주택자의 53%는 주택 구입 시 가장 중요한 요소로 ‘출퇴근 시간 단축과 교통 편의성’을 선택했다.

이에 따라 역세권에 대한 기준도 변화하고 있다. 과거에는 도보 10분 안팎까지 역세권으로 인식됐지만, 최근에는 역 반경 약 300m 이내에서 도보 3~5분 정도면 이동 가능한 초역세권 단지에 대한 선호가 높아지는 추세다.

청약시장에서도 이러한 흐름이 나타났다. 지난 4월 서울 서초구 잠원동에서 공급된 ‘오티에르 반포’는 지하철 7호선 반포역과 인접한 입지를 바탕으로 1순위 청약에서 43가구 모집에 3만540명이 신청해 평균 710.23대 1의 경쟁률을 기록했다.

서울 마포구 도화동 ‘공덕역 자이르네’ 역시 공덕역 인접 입지를 바탕으로 1순위 청약에서 평균 79.99대 1의 경쟁률을 기록했으며, 대구 수성구 ‘범어역 파크드림 디아르’도 지하철 2호선 범어역과 가까운 입지를 바탕으로 평균 101.48대 1의 경쟁률을 기록했다.

분양가 상승세도 교통 여건을 중시하는 흐름에 영향을 주고 있다. 주택도시보증공사(HUG)에 따르면 민간아파트 분양가는 지속적으로 상승하고 있으며, 이에 따라 실수요자들은 교통 접근성과 개발 계획 등을 함께 고려하는 경향을 보이고 있다.

이 가운데 한국토지신탁과 대우건설은 서울 영등포구 신길동 신길10재정비촉진구역 재건축을 통해 ‘써밋 클라비온’을 공급할 예정이다. 단지는 지하 4층~지상 29층, 8개 동, 총 812가구 규모로 조성되며, 이 가운데 전용면적 44~59㎡ 176가구가 일반분양된다.

단지는 지하철 7호선 신풍역과 인접한 입지에 들어서며, 향후 신안산선 개통이 예정돼 있어 여의도와 강남 등 주요 업무지구 접근성 개선이 기대된다.

이 밖에도 SK에코플랜트는 동작구 노량진2재정비촉진구역 재개발을 통해 ‘드파인 아르티아’를 공급할 예정이다. 장승배기역과 인접해 있으며, 향후 서부선 연결이 계획돼 있다.

인천 검단신도시에서는 중흥토건이 하반기 1435가구 규모의 아파트를 공급할 예정이다. 단지는 인천지하철 1호선 검단호수공원역과 신검단중앙역을 도보로 이용할 수 있으며, 향후 서울지하철 5호선과 서부권광역급행철도 연결도 계획돼 있다.