[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 한국해양진흥공사(해진공)가 26일 서울 여의도 글래드 호텔에서 ‘2026년 중소선사 CEO 컨퍼런스’를 개최하고, 업계 현장의 목소리를 반영한 제2차 중소선사 특별지원 프로그램(중특프) 지원안을 발표했다.

중특프는 중소선사의 안정적인 자금 조달과 경영 서비스를 지원하기 위해 해진공이 2022년부터 운영해 온 금융·비금융 종합지원 프로그램으로 제1차 중특프 운영 결과 총 3887억원을 지원하며 중소선사를 위한 든든한 버팀목 역할을 해왔다.

이번 2차 중특프 지원안은 단순히 자금을 지원하는 것을 넘어 중소선사가 현장에서 체감하는 진입장벽을 실질적으로 낮추는데 방점을 뒀다.

이번 지원안의 핵심은 ‘더 넓게, 더 가볍게’로 요약된다. 우선, 지원 대상을 확대했다. 기존 중소기업으로 제한되었던 지원 범위를 신규 중견선사까지 넓히고, 중견기업 진입 이후에도 3년간 지원자격을 인정하는 ‘성장 사다리’ 제도를 마련해 성장 단계에 있는 선사들을 폭넓게 지원한다.

또 사업 참여 조건을 완화했다. 부채비율 기준을 기존 500%에서 600%로 조정해 더 많은 선사가 안정적으로 사업을 영위할 수 있도록 했으며, 외항선사에 대한 대출이자 지원사업의 추천 금액을 기존 20억원에서 30억원으로 상향, 고금리 환경에서 선사들의 운영비 부담을 덜어줄 계획이다.

한편 이날 행사에서는 김회준 한국선급 팀장이 ‘MEPC 84차 주요 결과와 함의’를 주제로, 클락슨스코리아 최재성 대표가 ‘공급망 재편과 선사 기회요인’을 주제로 특별 강연을 진행, 급변하는 글로벌 해운 시장에서 중소선사의 생존전략과 미래 방향을 함께 모색했다.

안병길 해진공 사장은 “이번 컨퍼런스는 단순히 정책을 안내하는 자리가 아니라 대표님들의 애로사항을 듣고 함께 미래를 고민하는 소통의 장”이라며, “앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울여 중소선사가 피부로 느낄 수 있는 실질적인 지원책을 계속 만들어 나가겠다”고 밝혔다.