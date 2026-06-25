‘사회 대개혁 지도’ 발표…조희대 탄핵 등 제시 “개혁의 깃발은 당 대표가 들어줘야”

[헤럴드경제=주소현 기자] 김용민 더불어민주당 의원은 25일 차기 전당대회 당 대표 출마와 관련 “긍정적으로 검토하고 있다”며 당권 주자들을 향해 “자신들이 추진할 개혁 지도를 만들어 당원들에게 공개해달라”고 밝혔다.

김 의원은 이날 국회 의원회관에서 ‘사회 대개혁 지도 발표 기자간담회’에서 당 대표 출마를 묻는 질문에 “아직까지는 고심 중”이라면서도 “조만간 입장을 정리해서 빠르게 말씀드리려고 한다”고 말했다.

김 의원은 이날 간담회에서 민주당이 내년 상반기까지 추진해야 할 개혁과제로 조희대 대법원장 탄핵, 국민의힘 해산, 국회 내란 특별위원회 구성, 정책대의원 제도 도입 등을 제시했다.

그러면서 김 의원은 당권 경쟁자들을 가리켜 “모두 이재명 정부의 성공을 이야기하지만 구체적으로 무엇을 하겠다는 것인지 보이지 않는다”며 “각 후보도 자신이 추진할 개혁 지도를 만들어 당원들에게 공개해 달라”고 촉구했다.

아울러 김 의원은 “사회 대개혁 지도를 완성할 믿을 수 있는 당 대표가 나와주면 제가 굳이 출마를 고민할 필요가 없다”며 “당 대표가 총대를 메고 가야 한다. 개혁의 깃발은 당 대표가 들어줘야 한다”고 강조했다.