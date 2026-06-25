[헤럴드경제=김주리 기자] 베네수엘라에서 규모 7.0이 넘는 강진이 잇따라 발생하면서 대규모 인명 피해 우려가 커지고 있다.

로이터통신은 미국 지질조사국(USGS)을 인용해 24일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스에서 서쪽으로 약 160㎞ 떨어진 지역에서 규모 7.2의 지진이 발생한 직후, 약 30여 초 만에 규모 7.5의 강진이 연이어 발생했다고 보도했다.

USGS는 이번 연쇄 지진으로 광범위한 피해가 발생할 가능성이 높다며 “막대한 인명 피해와 대규모 재산 피해가 발생할 가능성이 크다”고 분석했다. 이어 사망자가 최소 1만 명에서 최대 10만 명에 이를 가능성도 제시했다.

현재까지 베네수엘라 정부는 공식적인 사상자 규모를 발표하지 않은 상태다.

디오스다도 카베요 베네수엘라 내무장관은 국영방송을 통해 “수도 카라카스의 일부 건물이 무너졌고, 주택들이 붕괴했다”고 당시 상황을 전했다.

당국은 피해 지역에 구조 인력과 긴급 대응팀을 투입해 생존자 수색과 피해 규모 파악에 나섰다. 이번 지진은 규모 7 이상의 강진이 짧은 시간 간격으로 연이어 발생한 만큼 추가 여진 가능성도 제기되고 있는 것으로 알려졌다.