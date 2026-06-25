아이패드 A16에 IPTV 결합 상품 1인 가구·가족별 시청 수요 겨냥

LG유플러스는 애플 아이패드 기반 IPTV 결합 상품 ‘U+tv 프리5 for iPad’(사진)를 출시했다고 25일 밝혔다.

‘U+tv 프리 for iPad’는 세계 최초로 iPad에서 IPTV 서비스를 제공하는 상품이다. IPTV와 태블릿을 결합한 LG유플러스의 대표 상품으로, 그동안 안드로이드 운영체제(OS) 기반 태블릿을 중심으로 출시됐다.

이번 ‘U+tv 프리5 for iPad’는 처음으로 iPadOS 기반 제품을 적용해 디바이스 선택 폭을 넓히고 사용 경험을 확장했다는 점에서 의미가 있다는 게 LG유플러스 측의 설명이다.

U+tv 프리5 for iPad 서비스를 이용할 수 있는 ‘Apple 아이패드 A16’은 Wi‑Fi 6와 Liquid Retina 디스플레이를 탑재해 동영상 시청 시 선명한 화질을 제공한다. 아울러 색 표현력과 밝기가 뛰어나 장시간 시청 시 눈의 피로를 줄였다.

또 지상파를 포함한 실시간 채널과 VOD 콘텐츠를 제공하고, 터치 기반 인터페이스와 음성 검색 기능을 통해 이용 편의성을 높였다. 이에 따라 콘텐츠 시청뿐 아니라 학습, 업무 등 다양한 용도로 활용할 수 있다.

U+tv 프리5 for iPad는 단말과 IPTV 서비스가 결합한 상품으로, LG유플러스를 통해 개통된 해당 아이패드 A16 단말, 특정 와이파이 공유기를 설치한 가정에서만 서비스 이용이 가능하다. U+인터넷 1G 상품과 U+tv 프리미엄 요금제를 3년 약정으로 이용하면 월 할부금 9900원(부가가치세 포함)에 아이패드 A16 WiFi 128GB 모델로 U+tv를 시청할 수 있다. 이번 제품은 TV에 한정됐던 IPTV 이용 범위를 태블릿으로 확장하면서, 원하는 공간을 옮겨가며 콘텐츠를 시청할 수 있도록 했다. 김광우 기자