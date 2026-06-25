구독형 투자관리 부문 대상… 가입자 수 197만명 돌파 차별화된 투자 콘텐츠와 고객 접점 확대로 서비스 강화

[헤럴드경제=홍태화 기자] KB증권은 자사의 대표 투자관리 서비스인 프라임 클럽(PRIME CLUB)이 ‘2026 국가서비스대상’에서 구독형 투자관리 부문 대상을 수상하며 6년 연속 수상의 영예를 안았다고 25일 밝혔다.

산업정책연구원이 주관하고 산업통상부와 중소벤처기업부 등이 후원하는 국가서비스대상은 서비스가치, 고객만족, 마케팅·커뮤니케이션 등을 종합 평가해 산업별로 소비자에게 사랑받은 서비스 기업과 기관을 선정하는 시상식이다.

PRIME CLUB은 글로벌 매크로 이슈 점검과 국내외 실전 투자 전략을 중심으로 차별화된 콘텐츠를 제공하는 구독형 회원제 투자관리 서비스다. 전일 미국 시장을 기반으로 한 모닝 전략, 모닝 라이브, 오늘의 주식, 국내외 투자 전략 중심의 증권방송 등을 실시간으로 제공하며 비대면 맞춤형 투자정보 플랫폼으로 자리매김했다. 지난 5월 말 기준 서비스 가입자 수는 197만명을 넘어서며 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.

KB증권은 전문 콘텐츠 프로바이더(CP)를 중심으로 기업 현장과 박람회 등을 직접 찾아 검증된 투자 정보를 제공하고 있다. 최근 직접 투자 역량을 키우려는 자기주도형 학습 고객이 증가함에 따라 분야별 전문 패널도 확대해 고객이 보다 합리적이고 독립적인 투자 판단을 할 수 있도록 콘텐츠의 전문성과 신뢰성을 높이고 있다.

또 PRIME CLUB은 개인 고객의 ‘머니무브(Money Move)’ 흐름에 맞춰 오프라인 콘텐츠를 강화하며 고객 접점을 넓히고 있다. 올해 1월부터 5월까지 ‘Beyond 5000 주도주를 선점하라!’를 슬로건으로 고객 초청 세미나를 매월 진행했으며, 지난 6월에는 서울·전주·광주·부산·대구·대전 등 전국 6개 거점도시에서 ‘PRIME CLUB 전국 투자 세미나’를 열고 하반기 시장 전망과 핵심 투자 전략을 공유했다.

정기적인 ‘투자 콘서트’를 통해 고객 소통도 강화하고 있다. 지난해 10월 이화여자대학교 대강당에서 열린 콘서트에는 약 2,700명의 고객이 참석했으며, 오는 9월에도 약 3000명의 고객을 초청해 2027년 투자 인사이트를 공유하는 대규모 투자 콘서트를 개최할 계획이다.

이홍구 KB증권 사장은 “PRIME CLUB의 6년 연속 수상은 고객 여러분의 변함없는 신뢰와 성원 덕분”이라며, “앞으로도 급변하는 시장 환경 속에서 고객의 투자 판단에 실질적으로 도움이 되는 차별화된 콘텐츠와 편리한 투자 정보 서비스를 지속 제공하겠다”고 말했다.

실적 부문에서도 KB증권의 성장세는 거세다. KB증권의 1분기 순이익은 3478억원으로 1년 전보다 93.3% 급증했다. 증시 호조에 따른 주식거래대금 증가로 수수료 수익 등이 늘어난 덕분이다.