한국의 맛, 문화, 놀이 함께 즐기는 체험형 관광 콘텐츠. 디저트존·K-놀이터·K-컬쳐존·스위트존 4개 존 운영

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 서초구(구청장 전성수)가 오는 27일부터 28일까지 반포한강공원 달빛광장에서 ‘K-디저트 페스티벌’을 연다. 시간은 오후 4시부터 오후 9시까지다.

행사장은 ▷디저트존 ▷K-놀이터 ▷K-컬쳐존 ▷스위트존 4개 존으로 운영된다.

먼저 구는 달빛광장 일대에 해 질 무렵 한강 풍경과 달빛무지개분수 야경을 배경으로 디저트존을 조성해 약과, 뻥튀기 등 전통 간식부터 두쫀쿠, 버터떡 등 최신 유행 디저트까지 다양한 K-디저트를 선보일 예정이다. 공개모집을 통해 선정된 전문 디저트 판매업체(15개 업체)들이 참여한다. 붕어빵을 직접 만들어보는 체험 프로그램 ‘붕어빵 쿠킹 클래스’도 함께 운영한다.

또, K-놀이터에서는 참여형 프로그램인 ‘도전! K-놀이왕’이 진행된다. 참가자들은 서초구 바로 알기 OX퀴즈, 가위바위보, 제기차기 순으로 이어지는 릴레이 대결에 참여할 수 있다. 마지막 단계까지 완주한 최종 4인에게는 골든블루마리나와 한강 튜브스터의 후원으로 마련된 경품을 제공한다. 1등에게는 골든블루마리나 레인보우브릿지 요트투어 2인 승선권을, 2~4등에게는 한강 튜브스터 30분 체험권을 증정한다. 해당 프로그램은 1일 2회, 양일간 총 4회 운영될 예정이다.

아울러 K-컬쳐존에서는 한복을 입고 반포한강공원을 배경으로 사진을 촬영할 수 있는 ‘한복체험존’과 전문 캘리그라피·서예 강사가 글귀를 써주는 ‘한줄가훈소’, ‘나만의 갓 모양 키링 만들기’ 등 다양한 K-문화 체험 프로그램을 마련했다. 참여를 원하는 방문객은 행사장 사진을 촬영해 필수 해시태그(#고터세빛관광특구 #K디저트페스티벌 #반포한강공원)와 함께 SNS에 게시하면 자유롭게 참여할 수 있다.

이와 함께 스위트존에서는 한강공원 야외도서관 ‘여행하는 서재’와 청년예술인 공연 ‘찾아가는 청년예술인 콘서트’도 함께 운영한다. 또, 무대 앞에는 빈백과 파라솔을 배치한 휴게 공간을 조성해 방문객들이 디저트와 공연, 휴식을 함께 즐길 수 있도록 할 계획이다. 또한 축제를 즐기는 모습을 개인 SNS에 업로드하여 인증한 참여자 중 추첨을 통해 영화 ‘모아나’ 예매권을 증정하는 ‘방문 후기 이벤트’도 함께 진행할 예정이다.

오후 7시 30분부터는 달빛무지개분수 쇼가 펼쳐져 한강 야경과 어우러진 특별한 볼거리를 제공할 예정이다. 달빛무지개분수와 K-디저트가 어우러진 이색 야간 관광 콘텐츠를 통해 국내외 관광객들에게 한강에서만 경험할 수 있는 특별한 추억을 선사할 것으로 기대된다.

전성수 서초구청장은 “K-디저트와 K-놀이, K-컬쳐, 공연까지 다양한 콘텐츠를 마련해 국내외 관광객이 보다 오래 머물며 즐길 수 있도록 했다”며 “앞으로도 서초만의 차별화된 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 글로벌 관광도시 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.

한편 서초구가 방배동 뒷벌어린이공원에서 이달 12일부터 14일까지 개최한 야외 클래식 축제 ‘서초 클래식 테마파크’에는 관람객 1만여 명이 다녀갔다. ‘일상 속에서 친근하게 즐기는 클래식’을 주제로 열린 행사는 공연과 놀이, 체험 프로그램을 결합한 테마파크형 문화축제로 운영됐다.