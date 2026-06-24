[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점은 대구점·상인점이 오는 26일부터 7월 12일까지 ‘2026 여름 정기 세일’을 진행한다고 24일 밝혔다.

대구점은 여름철 휴가·운동을 즐기려는 야외활동 고객을 위한 대규모 스포츠 의류 행사를 선보인다.

7월 3일부터 9일까지 지하 2층 특설행사장에서는 ‘프로스펙스 초대전’을 열고 여성 워킹화(2만9000원), 라운드 티셔츠(1만9000원)등 여름 인기 상품을 선보인다.

상인점은 여름철 수요가 높은 리빙·패션 잡화 상품군 행사를 확대했다.

4층 특설행사장에서는 열대야 대비 냉감 소재 중심의 ‘헤지스 홈 특집전’을 진행하며 지하 1층 특설행사장에서는 ‘발리셋 브랜드 초대전’을 통해 여름철 나들이에 어울리는 가방·핸드백을 제안한다.

또 지하 1층 특설행사장에서는 7월 10일부터 16일까지 ‘초복맞이 삼복더위 특집전’을 별도 운영한다.

구매 혜택도 점포별로 마련했다.

오는 26일부터 7월 5일까지 ‘골든듀 창립 기념 행사’기간 중 해당 브랜드 구매 고객에게 구매 금액의7% 상당 롯데모바일상품권을 증정한다.

상인점에서는 같은 기간 여성 패션·구두 상품군 구매 고객에게최대 10%상당의 롯데모바일상품권을추가로 제공한다.

유현권 롯데백화점 대구점장은“세일 기간은 물론 초복까지 이어지는 다양한 콘텐츠를 통해 고객들이 여름을 보다 시원하고 실속 있게 준비할 수 있도록 하겠다”고 말했다.