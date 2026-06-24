국내 주요 기업 C레벨 60여명 참석 구글 AWT 기반 에이전틱 WX 오퍼링 공개

[헤럴드경제=차민주 기자] 메가존클라우드 관계사인 메가존소프트가 구글 클라우드와 함께 주요 기업 C레벨 임원을 대상으로 에이전틱 인공지능(AI)을 활용한 업무 전환 방식을 소개했다.

24일 메가존소프트는 서울 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스 강남에서 ‘구글 워크스페이스 위드 제미나이 기반의 에이전틱 WX 리더십 세미나’를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 국내 주요 기업의 C레벨 임원 60여명이 참석했다.

메가존소프트는 구글 클라우드의 AWT 전략과 해당 전략의 도구인 에이전틱 WX를 소개하기 위해 이번 행사를 마련했다. AWT는 AI 에이전트를 실무 조직의 업무 프로세스에 통합해 전사에 확산하는 구글 클라우드의 AI 전환 전략이다.

메가존소프트는 기업의 AI 전환(AX)을 위해서는 조직 전반의 사고방식은 물론 업무 환경까지 변화해야 한다는 취지로 ‘에이전틱 WX’ 오퍼링을 개발했다.

염동훈 메가존클라우드 대표는 “AI 에이전트 도입은 새로운 직원을 채용하는 것과 비슷하다”며 “직원에게 일을 맡기고 성과를 평가하며 성장을 돕듯 AI 에이전트도 같은 방식으로 관리해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “AI 시대에 ‘신기술 도입’이라는 표현은 더 이상 적절하지 않으며 AI와 공존하고 함께 성장·학습할 수 있어야 한다”고 강조했다.

최재은 메가존소프트 GCP 프리세일즈 매니저는 ‘에이전틱 WX 오퍼링 소개’ 세션에서 “진단·기술검증(PoC)·거버넌스·구축·변화관리 5단계로 에이전틱 WX를 구성했다”며 “조직의 AI 성숙도 측정부터 과제 실증, 보안 거버넌스 설계, 시스템 구축, 임직원 변화 관리까지 엔드투엔드로 지원할 계획”이라고 말했다.

밍카이 리 구글 클라우드 APAC 디렉터는 ‘AI 기반 업무 환경 진화 동향’을 발표하면서 “에이전트가 스스로 문제를 해결하는 자율 시스템으로 작동하려면 상황을 이해하는 맥락, 추론하는 모델, 실행하는 도구가 필요하다”고 언급했다. 그러면서 “이메일·문서·고객관계관리(CRM)·전사적자원관리(ERP) 등 서로 다른 시스템 경계에 흩어진 맥락을 통합해 에이전트를 유기적으로 조율하는 플랫폼이 필요하다”고 했다.

주요 기업의 AI 에이전트 도입 사례도 공유됐다. 김진성 메가존소프트 클라우드 테크 유닛장은 위대한상상(요기요)과 한국앤컴퍼니 등 고객사 임직원이 직접 AI 에이전트를 개발하도록 지원한 사례를 소개했다.

위대한상상은 사내 AI 해커톤을 통해 상권·리뷰 분석 기반 메뉴 개선 제안 에이전트, 상담 자동 분류 및 배달 권역 최적화 에이전트 등을 개발했다. 한국앤컴퍼니도 AI 해커톤을 진행해 공급망 리스크 관리와 타이어 상품 전략 등 실무 과제를 발굴하는 성과를 거뒀다.

이와 함께 국내 대형 금융그룹의 8개 계열사를 대상으로 망 분리 규제와 전자금융감독규정을 충족하는 통합 보안 거버넌스를 구축한 사례, 대형 정보기술(IT) 서비스 기업의 SAP ERP 운영에 AI 에이전트를 적용한 사례도 소개했다.

더불어 제미나이 엔터프라이즈 기반의 노코드 에이전트 구축 과정과 보안 거버넌스 설정을 체험하는 라이브 데모 세션도 마련됐다.

행사를 참관한 김성수 SM하이플러스 AX사업실장은 “제미나이 엔터프라이즈 도입 절차와 보안 거버넌스에 대한 고민이 많았는데, 이번 세미나를 통해 어떻게 진행하면 될지 이해할 수 있었다”며 “특히 제미나이 엔터프라이즈 도입의 전제는 전사 확산인 만큼, 오늘 소개된 에이전틱 WX를 활용한다면 거버넌스를 제대로 갖춰 확산할 수 있겠다는 생각이 들었다”고 말했다.

진건 메가존소프트 구글 클라우드 사업 총괄은 “AI 전환의 성패는 기술 자체보다 전략과 거버넌스, 변화관리에 달려 있다”며 “메가존소프트는 진단부터 변화관리까지 전 과정을 지원하는 에이전틱 WX로 기업의 AI 에이전트 전환을 실질적인 성과로 연결할 것”이라고 말했다.