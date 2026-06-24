6·3 지방선거 뒤 국회 첫 찾아 스킨십 늘리며 보수 재건 존재감 부각

[헤럴드경제=정석준·윤채영 기자] 오세훈 서울시장이 24일 6·3 지방선거 승리 뒤 처음으로 국회를 찾아 이재명 정부의 부동산 정책 방향에 대한 우려를 숨기지 않았다.

오 시장은 이날 국회의원회관에서 열린 대한민국 미래혁신포럼 주최 ‘6·3 지방선거 진단과 향후 과제’ 토론회에서 “양도세·보유세 강화라는 정부 정책 방향이 구체화하는 상황인데 세금 정책은 중앙정부 재량권이 거의 100%”라면서 “서울시가 대응할 정책적 수단은 거의 없지만 그 방향이 현실화하는 과정에서 시간적 여유가 있는 만큼 (이재명 대통령) 면담 신청을 해 둔 상태”라고 밝혔다.

이어 “아직 면담 날짜 답변은 정확히 못 받았다. 기회가 주어지면 충분히 (이 대통령에게) 의견 전달을 할 것”이라면서 “국토교통부와 서울시의 시각이 어떻게 다른지 전달하고, 정책적 접근 등 전체적 기조에 대해 상반된 시각이 있다는 점을 충분히 깊이있게 전달할 것”이라고 덧붙였다.

한편 오 시장은 강연에서 ‘질서 있는 장동혁 퇴진론’에 힘을 실으면서 당 중진들에 역할을 우회적으로 압박했다.

장 대표 거취 문제와 관련 그는 “무엇이든 서둘러서 될 건 없다”며 “선거도 그 (논란) 와중에 치렀는데 굳이 피 흘려가며 할 필요가 없다”고 강조했다.

아울러 “오늘 정점식 원내대표의 인터뷰를 봤는데, 지나치게 서두르면 오히려 어려워질 수 있다는 우려가 깔린 답변이었다. 대체로 동의한다”면서 “당장 내일모레 선거가 있는 것도 아닌데, 불필요하게 서두르다 부작용만 생기는 변화와 혁신은 우리 당 전체 구성원 원하는 게 아닐 것”이라고 했다.

이에 더해 “이제 원내 의원들의 총의가 바닥부터 꿈틀꿈틀 형성되고 있어 충분한 시간을 갖는 게 지혜로울 것”이라며 “중진 의원들께서 무게감 있게 역할을 해주셔야 할 시기가 오지 않았나 주제넘게 생각해본다”고 언급했다.

정당 운영 일반에 대해서는 “대한민국은 과잉 정치화된 사회”라며 “묻지마 폭행 사건이 나도 당 대표가 개입한다. 건전한 정책 경쟁으로 가면 좋은데, 불필요한 왜곡이 생기고 지나친 갈등이 생겨 정치하면 싸움꾼들로 이미지가 각인된다”고 말했다.

이어 “이런 현상 개선되려면 ‘굳이 당 대표 필요한가, 원내대표가 충분히 법 개정으로 할 수 있는 것 아닌가’ 라는 생각을 초선 의원으로서 했었다”고 전한 뒤 “세계적으로 미국도 원내정당으로, 당대표가 별도로 없으며 원내대표가 정치를 주도한다. 원내중심 정당으로 가야 불필요한 갈등이 없을 것”이라고 강조했다.

오 시장은 선거 민심과 관련해서도 “2022년 지방선거와 이번 지방선거를 놓고 보면 분명히 진 선거”라며 “그런데 이번 선거가 끝나고 청년들이 우리에게로 돌아섰다는 분석이 많다”고 말했다.

그러면서 “우리는 인터넷 공간을 활용한 선거전에 상당히 열세였는데, (인스타그램) 릴스 숫자를 비교해보면 그동안 우리가 겪은 더불어민주당과의 선거 전략상 열위를 완전히 극복했다”고 분석하기도 했다.

한편 이날 강연에는 정 원내대표를 비롯해 의원 30여명이 참석해 발 디딜 틈이 없었다. 당초 이날 행사에는 한동훈 무소속 의원이 참석을 예고했으나 부산 일정으로 불참한 것으로 전해졌다

오 시장은 ‘한 후보와 (국회에서) 이틀째 엇갈렸다’는 물음에 “선거 전에도 한 세 번 정도 뵈었다. 이틀 연속 국회에 오는 게 서울시장으로선 부담스러워서 그런 측면도 있다”며 말을 아꼈다.