사적 사진 무단 송출·공개 사과 요구 등 협박 혐의도

[헤럴드경제=윤성현 기자] 고(故) 김새론 씨의 사망 원인이 배우 김수현 씨 측의 채무 압박 때문이라는 허위 내용을 유포한 혐의를 받는 김세의 가로세로연구소 대표가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

서울중앙지검 여성아동범죄조사2부는 23일 김 대표를 정보통신망법상 명예훼손, 성폭력처벌법 위반, 스토킹처벌법 위반 등 혐의로 구속기소 했다고 밝혔다.

김 대표는 김수현 씨가 미성년자였던 김새론 씨와 교제했고, 김새론 씨가 사망한 직접적인 원인이 김수현 씨 측의 채무 변제 압박이라는 허위 사실을 유튜브 등을 통해 유포한 혐의를 받는다.

또 김수현 씨의 사적인 사진을 방송에 무단으로 송출하고, 사생활 관련 자료를 폭로할 것처럼 언급하며 공개 사과를 요구하는 등 협박한 혐의도 적용됐다.

앞서 사건을 수사한 서울강남경찰서는 김 대표가 대중의 관심을 끌기 위해 관련 내용이 허위임을 알면서도 영상을 제작했다고 보고 지난달 14일 구속영장을 신청했다.

김 대표는 혐의를 전면 부인했지만, 법원은 “증거를 인멸하고 도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

사건을 넘겨받은 검찰은 피해자 조사와 녹음파일 감정 등 보완 수사를 진행했다. 검찰은 이 과정에서 김 대표가 자료를 임의로 편집해 왜곡하거나, 기본적인 사실 확인 없이 허위 자료를 무분별하게 사용한 정황을 확인했다고 설명했다.

검찰은 이로 인해 김수현 씨의 사생활에 관한 허위 사실이 대중에게 퍼졌고, 피해가 크게 발생했다고 보고 이를 공소장에 반영했다.

검찰 관계자는 “앞으로도 온라인 공간에서 사적 제재라는 명목으로 가짜뉴스를 유포하고 특정인에 대한 비난 여론을 조장하는 악성 콘텐츠 제작자에 대해 무관용 원칙으로 엄정 대응하겠다”고 밝혔다.