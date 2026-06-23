23일부터 4기 교육생 약 22명 모집, 훈련장려금 월 최대 20만 원 지급

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 한국환경공단은 23일부터 7월 6일까지 ‘2026년도 온실가스관리 전문인력 양성과정 4기’ 교육생을 모집한다고 밝혔다.

‘온실가스관리 전문인력 양성과정’은 2050년 탄소중립 목표 달성을 위한 국가 온실가스 감축 정책에 발맞춰 산업계의 온실가스 배출관리와 감축을 담당할 실무형 인재를 양성하기 위해 마련된 교육이다.

이번 ‘온실가스관리 전문인력 양성과정 4기’는 약 22명을 선발할 계획이며, 한국환경공단 인재개발원 누리집 ‘교육수강신청’을 통해 온라인으로 신청할 수 있다.

지원 대상은 대학 졸업예정자와 미취업자이며, 교육은 이론과 현장실습 중심의 실무교육으로 운영된다. 교육생에게는 월 최대 20만 원의 훈련장려금도 지원된다.

공단은 올해 총 6회에 걸쳐 104명을 대상으로 교육을 운영할 예정이며, 훈련생과 채용기관 간 취업설명회, 취업전문 컨설턴트를 활용한 취업 특강 등 다양한 방식으로 청년 취업을 지원할 계획이다.

차광명 한국환경공단 경영기획이사는 “온실가스관리 전문인력 양성과정은 높은 취업률을 통해 환경 일자리 창출의 마중물 구실을 하고 있다”며 “앞으로도 지속적인 지원을 통해 공단의 사회적 가치 창출에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 공단은 현재까지 약 3000명의 탄소중립 관련 전문인력을 양성했다. 특히 지난해 기준 72.5%의 취업률을 기록한 바 있다.