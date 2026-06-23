산업부-강원특별자치도, 성장엔진 전략포럼

[헤럴드경제=함영훈 기자] 정부의 ‘5극3특’이 성공을 거두려면 투자-시설-정주여건이 하나의 패키지로 연계되어야 한다는 지적이 나왔다.

‘5극3특 성장엔진’은 초광역권(4극)과 특별자치권(3특)의 지역 경제를 견인할 핵심 산업을 육성하고, 수도권 일극 중심의 산업구조를 다극화된 국가 성장 체계로 전환하기 위한 현 정부 지역균형성장의 핵심 정책이다.

강원특별자치도와 중앙부처 산업부가 23일 강원정보문화산업진흥원에서 개최한 ‘5극3특 성장엔진 육성 전략포럼’ 참석자들은 지정 만 해놓고 일과 삶의 현실성 있는 대안을 내놓지 않으면 안된다는 의견을 제시했다.

참석자들은 “5극3특 성장엔진 육성이 단순한 산업 선정 절차에 그치는 것이 아니라, 지역의 미래 먹거리를 국가전략과 연결하고, 기업투자와 인재양성, 연구개발, 기반시설, 정주여건을 하나의 패키지로 연계시켜야 한다”는데 동의하는 분위기였다.

여중협 강원특별자치도 행정부지사는 “5극3특 성장엔진은 지역의 미래 먹거리를 국가정책과 연결하고, 기업투자, 인재양성, 연구개발, 기반시설, 정주여건을 하나의 패키지로 묶어내는 중요한 전환점”이라며 “산업부와 지속적인 협력을 통해 민선9기 도 산업정책과 부합되는 강원특별자치도에 가장 필요한 산업이 선정·지원될 수 있도록 최선을 다하겠다 ”고 밝혔다.

이번 포럼은 국민주권 정부의 국가균형성장 추진전략인 ‘5극3특’의 핵심 과제인 권역별 성장엔진 육성을 위해 마련됐으며, 한국산업기술진흥원, 산업연구원, 도내 시군, 대학, 연구기관, 기업 관계자 등이 참석해 강원특별자치도의 산업 여건과 성장 잠재력을 바탕으로 한 미래 성장엔진 육성 방안을 논의했다.

정부는 권역별 성장엔진을 중심으로 기업투자, 연구개발, 인력양성, 기반시설, 금융·재정, 규제특례 등 정책 수단을 연계해 지역의 자립적 성장 기반을 지원해 나갈 계획이다.

이날 포럼에서는 강원 성장엔진 후보산업의 발전 방향, 산업별 혁신 생태계 조성 방안, 기업투자 유치와 지역 정착 지원, 대학·연구기관 연계 인재양성, 정부 지원사업과의 연계 전략 등이 폭넓게 논의됐다.

도는 이번 전략포럼을 계기로 강원의 산업 잠재력을 구체적인 성장전략으로 발전시키고, 대한민국 산업지도를 다극화하는 5극3특 정책의 성공적 안착에 적극 기여해 나갈 계획이다.