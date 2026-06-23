[헤럴드경제=나은정 기자] 경기 김포시의 한 물류창고에서 큰 불이 나 소방 당국이 대응 2단계를 발령해 진화 작업을 벌이고 있다.

23일 소방 당국에 따르면 이날 오후 2시 45분쯤 김포시 운양동의 한 물류창고에서 불이 났다는 신고가 접수됐다.

불이 난 곳은 의류가 보관된 창고로, 철골 구조 3개 동에 연면적 331㎡ 규모인 것으로 파악됐다.

소방 당국은 불이 주변으로 번질 위험이 있다고 보고 화재 발생 21분 만에 대응 1단계를 발령했고, 오후 3시 26분쯤 대응 2단계로 경보령을 격상했다.

대응 1단계에서는 관할 소방서 인력 전체가 출동하며, 대응 2단계에서는 인접한 5∼6곳 소방서의 인력과 장비가 동원된다. 현재 화재 현장에는 장비 43대와 소방관 108명이 투입된 것으로 알려졌다.

한편 화재로 인해 물류창고 관계자 4명이 스스로 대피했고, 현재까지 확인된 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.

김포시는 안전 안내 문자를 통해 “차량은 건물 주변 도로를 우회하고, 건물 내 시민은 밖으로 대피하라”고 당부했다.

소방 당국은 화재 진화 후 구체적인 화재 경위를 조사할 예정이다.