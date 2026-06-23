대형마트 수입란·할인행사 상품 조기 소진 이커머스 단독 상품·할인행사도 ‘매진행렬’

[헤럴드경제=박연수 기자] 지난 22일 오후 4시께 찾은 서울 한 대형마트. 정부 할인 행사가 적용된 계란은 이미 모두 동이 난 상태였다. 매대에는 30구 한 판에 1만1980원짜리 계란만 쌓여있었다. 계란 가격을 보고 발길을 돌리는 사람도 있었다.

저렴한 계란 찾기가 소비자들의 새로운 숙제가 됐다. AI(조류인플루엔자) 영향으로 7000원대 금란 현상이 이어지면서다.

계란은 높은 가격대를 유지하고 있다. 축산물품질평가원 축산물유통정보에 따르면 이달 특란 30구 기준 전국 평균 소매 가격은 7467원으로 전년 동월 대비 6.5% 올랐다. 특란 10구도 5222원으로 38.6% 올랐다. 5000원을 넘어선 건 처음이다.

계란을 싸게 살 수 있는 곳은 어디일까. 먼저 대형마트가 판매하는 수입산 계란이 최적의 선택지로 꼽힌다. 롯데마트는 이날부터 전국 106개 점포에 30구 계란 9000판을 5790원에 판매한다. 이마트도 오는 24일부터 미국산 계란을, 27일부터 미국산·태국산 계란을 선보인다.

5000원대 계란은 ‘오픈런’ 상품이다. 이마트가 지난 20일 전국 점포에서 판매한 미국산 계란은 당일 오후 6시께 모두 매진됐다. 판매 물량은 2만판으로 가격은 30구 기준 5880원이었다. ‘1인당 1판’으로 구매를 제한했지만, 준비한 물량이 모두 동났다. 롯데마트도 지난 20일부터 40개 점포에서 미국산 계란 7000판을 5790원에 판매했다. 이 역시 주말 동안 전체 물량의 97%가 팔렸다.

수입란 수요가 커지자 정부도 물량 확보에 나섰다. 농림축산식품부는 다음 달까지 미국·태국 등에서 신선란 2100만개를 수입할 계획이다. 이는 올해 예상 공급 부족 물량의 36% 수준이다. 올해 1월부터 현재까지 한국농수산식품유통공사(aT)를 통해 공급된 수입 신선란은 미국산 674만개·태국산 337만개 등 총 1011만개다.

6000원대 계란도 있다. 이마트는 ‘이맛란(30구, 특란)’ 행사가 6284원에 판매 중이다. 롯데마트는 24일까지 ‘행복생생란(특란/30입/국산)’을 엘포인트 회원에게 6392원에 제공한다. 모두 조기 소진되고 있다. 쿠팡이 한 판당 7990원에 독점 공급 중인 ‘무항생제 신선대란’(1.56㎏·30구)도 지난 주말부터 입고되는 즉시 당일 전량 판매되고 있다.

컬리는 할인 행사로 소비자를 잡았다. 지난 17일에는 국내산 계란을 최대 40% 할인하는 라이브커머스 방송을 진행했다. 90분간 이어진 방송에서 팔린 계란은 총 2만6000개(약 57만6300알)였다. 분당 약 6400알이 판매된 셈이다. 당초 목표 판매량을 30% 초과 달성했다.

한국농촌경제연구원 농업관측센터 관계자는 “AI 이후 새로 입식한 산란계들이 7월부터 본격적으로 알을 생산하는 시기에 접어드는 만큼 수급은 점차 개선될 것으로 보고 있다”며 “다만 여름철에는 고온으로 산란계 생산성이 떨어질 수 있는 만큼 농가의 관리가 중요하다”고 말했다.