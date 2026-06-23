제11회 국회외교안보포럼 참석 한·유럽 협력 증진 위한 국회 역할 강조·의회외교 확대 의지

[헤럴드경제=양대근 기자] “유럽의 변화는 우리에게 새로운 기회의 문이 될 것입니다.”

조정식 국회의장은 23일 국회 의원회관에서 열린 제11회 국회외교안보포럼 ‘국제질서 전환기 유럽의 미래와 한-유럽 협력’에 참석해 양측 협력 증진을 위한 대한민국 국회의 역할과 책임을 강조했다.

조 의장은 이 자리에서 “우리나라는 유럽연합과 1963년 수교한 이래 60여년 동안 우호와 협력관계를 이어오고 있다”며 “특히 대한민국은 유럽연합과 자유무역협정을 맺은 최초의 아시아 국가이자, 경제, 정치, 안보 분야의 3대 협정을 가장 먼저 맺은 나라”라고 평가했다.

조 의장은 “국제 정세의 급변하는 질서 속 유럽 역시 대전환의 시기를 맞고 있다”며 “러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 새로운 안보 질서의 변화, 녹색전환, AI와 미래 첨단 산업 전환 대비에 부심하고 있다”고 진단했다.

이어 “유럽이 파트너십·소통 관계를 강화하고 싶은, 시장 경제와 민주주의 가치를 동시에 경험해 온 나라가 바로 대한민국”이라고 덧붙였다.

조 의장은 “의회외교 역량을 강화하기 위해 국회 최초로 외교안보수석실을 신설했다”며 “대한민국 국회가 급변하는 국제 질서의 변화 속에서 능동적 대응할 수 있는 협력 방안을 만들어 가겠다”고 강조했다.