두 번째 가석방 심사 통과

[헤럴드경제=한지숙 기자] 음주 뺑소니로 복역 중인 가수 김호중(35)이 최근 법무부 가석방 심사를 통과해 오는 30일 출소를 앞두고 있다.

23일 연예계에 따르면 특정범죄가중처벌법(특가법)상 위험운전치상·도주치상, 도로교통법상 음주운전·사고후 미조치, 범인도피교사 등 혐의를 받고있는 김호중이 형기 보다 5개월 빨리 출소할 것으로 예상된다.

김호중은 지난 2024년 5월 구속 이후 서울구치소에서 수감 생활을 하다 지난해 8월 경기도 여주 소망교도소로 이감했다.

지난해 연말 가석방 심사에서 부적격 판정을 받았으나, 이번에 모범적인 수형 생활을 인정받아 다시 가석방 심사 대상에 오른 것으로 알려졌다.

교정시설에선 형기의 3분의 1을 마친 수형자를 대상으로 범죄 내용, 복역 태도, 교정 성적, 재범 가능성 등을 종합적으로 판단해 가석방 가부를 결정한다.

김호중은 2024년 5월 9일 서울 강남구 압구정동에서 음주운전 후 접촉사고를 내고 조치를 취하지 않은 혐의(도로교통법 위반 등)로 2년 6개월의 실형을 선고받았다. 소속사 직원이 운전한 것처럼 허위 자수를 시킨 혐의도 있다.

1·2심에선 징역 2년 6개월을 선고했다. 만기 출소일은 오는 11월 24일이다. 현재 형기의 약 80%를 복역했다.

김호중이 가석방 되면 가석방 기간에 보호관찰을 받는다. 거주지 이전이나 출국 등 신변 변동 시 당국의 허가를 받아야 한다.

김호중은 조직폭력배에서 성악가가 된 남성의 실화를 바탕으로 한 2013년 영화 ‘파파로티’의 실제 주인공으로 알려져 있다. 종합편성채널 트로트 경연 프로그램에서 입상하며 트로트 가수로 데뷔했다.