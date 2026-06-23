[헤럴드경제=민성기 기자] 코미디언 김지선이 과거 홈쇼핑 전성기 시절 겪었던 번아웃과 교통사고 경험을 고백했다.

22일 유튜브 채널 ‘이성미의 못 간다’에는 ‘사고 직전 외친 한마디. 김지선이 만난 하나님’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김지선은 넷째 출산 후 다이어트에 성공하며 홈쇼핑 업계에서 큰 인기를 끌었던 당시를 회상했다.

그는 “아기를 낳고 100일이 지나자마자 3개월 동안 탄수화물을 하나도 먹지 않고 독하게 다이어트를 했다”며 “복근을 공개한 뒤 반응이 폭발적이었다”고 말했다.

이후 홈쇼핑과 방송 활동이 잇따르면서 눈코 뜰 새 없이 바쁜 일상을 보냈다고 했다. 김지선은 “하루에 홈쇼핑을 많게는 6번씩 했다. 모든 홈쇼핑 채널을 다 다녔고 TV 프로그램 3개, 라디오 고정 프로그램도 진행했다”고 설명했다.

김지선은 “돈 쓸 시간도 없고 가족과 눈 마주칠 시간도 없었다. 내 삶이 없어 우울해졌다”고 털어놨다.

바쁜 일정 속 피로가 누적됐던 김지선은 직접 운전을 하고 돌아오던 중 교통사고를 당했다.

김지선은 당시를 회상하며 “차가 파손되는 사고의 순간 주마등이 스쳐 지나갔고, 살려달라고 울부짖었다”며 “그 일을 겪고 나서야 돈이 축복의 전부가 아니라는 걸 깨달았다”고 말했다.

이어 “가족과 함께하는 시간, 여유와 쉼을 돈과 바꾸고 있었다는 사실을 알게 됐다”며 “그 사고가 삶의 방향을 바꿔준 계기가 됐다”고 덧붙였다.