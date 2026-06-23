[헤럴드경제=정대한 기자] 롯데칠성음료가 오는 26일부터 칠성사이다를 비롯한 12개 브랜드의 44개 품목의 출고가를 평균 5.3% 인상한다고 23일 밝혔다.

롯데칠성음료의 가격 인상은 2024년 6월 1일 이후 2년여 만이다. 브랜드별로는 레쓰비 가격이 7.6% 올라 상승률이 가장 높았다.

이어 이프로부족할때(6.9%), 게토레이(6.3%), 마운틴듀(6.1%), 밀키스(6.0%), 립톤(5.9%), 칸타타(5.7%), 실론티(5.1%), 펩시콜라(5.0%), 솔의눈(4.4%), 칠성사이다(4.3%), 핫식스(4.0%) 순이었다.

롯데칠성은 “다른 식품업계와 달리 포장재가 전체 원재료비의 약 50%를 차지하는 음료 산업 특성상 포장재의 원재료비 상승이 이번 가격 조정에 큰 영향을 미쳤다”며 “환율 상승으로 미국 펩시사의 제품 생산을 위한 원액 등의 수입 비용 증가와 유가 상승에 의한 물류비 증가도 부담으로 작용했다”고 설명했다.

그러면서 “생산 원가 부담이 가중돼 더는 내부적으로 감내하기 어려운 상황”이라며 “지속적인 수익성 악화로 품질 경쟁력 하락에 대한 우려와 주주가치 훼손 우려까지 커졌다”고 덧붙였다.