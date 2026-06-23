“역대 2번째 긴 임기 소화한 연준의장”

1980년대 후반부터 20년 가까이 미국과 세계 경제에 가장 강력한 영향력을 행사한 인물 중 하나로 평가받는 앨런 그린스펀(사진) 전 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 별세했다고 연준이 22일(현지시간) 발표했다. 향년 100세.

파킨슨병 합병증으로 투병해온 그린스펀 전 의장은 이날 워싱턴DC의 자택에서 영면했다고 AP통신 등 외신이 보도했다. 연준은 이날 보도자료에서 “앨런 그린스펀 전 의장의 별세 소식을 깊은 슬픔을 안고 접했다”며 “통화 정책과 경제 이론에 기여한 그의 업적은 연준은 물론 경제 전반과 미국 사회에 지울 수 없는 족적을 남겼다”고 밝혔다.

연준은 고인이 “상당한 경제 확장기뿐만 아니라 심각한 위기를 겪던 시기에도 연준을 이끌었다”며 그의 재임 중 연준이 미국의 경제 성장을 뒷받침하고 물가 안정의 시대를 달성했다고 평가했다.

그린스펀 전 의장은 1987년부터 2006년까지 19년간 연준 수장으로 재직하며 윌리엄 맥체스니 마틴(1951∼1970년 재임)에 이어 역대 2번째로 긴 임기를 소화한 연준 의장으로 남았다.

로널드 레이건, 조지 H.W. 부시(아버지 부시), 빌 클린턴, 조지 W. 부시(아들 부시) 정권 등 미국 4대 정권에 걸쳐 미국 중앙은행(연준)을 이끈 그린스펀은 빛과 그림자를 모두 남겼다는 평가를 받는다. 정목희 기자