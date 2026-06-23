70% 반도체·모빌리티·로봇 소재에 2030년 두 자릿수 영업이익률 목표 M&A 등 외부 성장 전략도 검토할 것

LG화학이 2035년까지 연구·개발(R&D)에 15조원를 투자한다고 23일 밝혔다. 이를 통해 LG화학은 인공지능(AI) 기반 신규 사업 분야와 기술 확보에 집중해, 고수익 구조로 회사 포트폴리오를 재편한다는 계획이다.

김동춘(사진) LG화학 사장은 전날 타운홀 미팅을 열고 반도체·모빌리티·로봇 소재, 항암 신약을 미래 핵심 사업으로 육성한다며 이같은 투자 계획을 밝혔다. 기존 사업 경쟁력을 지속 강화하고 고성장 산업으로 수익 구조를 재편해, 2030년 두 자릿수 영업이익률을 달성한다는 계획이다.

LG화학의 R&D 자금 15조원의 70%는 반도체·모빌리티·로봇 소재 등 육성사업에 배분해, AI 기반 신규 응용 분야와 선도 기술 확보에 집중할 계획이다. LG화학은 이달 CEO(최고경영자) 직속 신사업 개발 조직을 신설해 이를 뒷받침하고 있다. 또한 조달 가능한 재원 범위 내에서 인수·합병(M&A) 등 외부 성장 전략도 병행한다.

사업별로는 반도체·인프라 분야에서 첨단 패키징 소재 경쟁력 확보에 집중한다. 패키징용 접착제, 저유전 소재, 열관리 소재, 유리기판 등 고부가 제품 개발을 확대하고, PID(감광성 절연재)·DAF(칩 접착 필름)·CCL(동박적층판) 등 핵심 소재 경쟁력을 기반으로 전자소재 사업을 2030년 2조원 규모로 키운다는 계획이다.

모빌리티·로봇 소재 분야에서는 전기차 소재를 넘어 로봇 구조 소재와 정밀 구동·접합 소재 등으로 사업 영역을 확장한다. 특히 고객과의 공동 개발 등을 통해 형성된 기술 장벽을 토대로, 지속 가능하고 안정적인 수익 기반을 구축해 나갈 계획이다.

항암 신약 사업은 글로벌 임상과 파트너십을 중심으로 파이프라인 경쟁력을 강화한다. 기술이전 및 인수합병 등을 통해 사업화 가능성을 높이고 중장기 성장 동력으로 육성할 계획이다.

LG화학은 궁극적으로 ‘통합 설루션 기업’으로 사업 모델을 전환한다. 단순 소재 공급을 넘어 고객 제품의 성능과 제조 공정까지 함께 설계한다는 취지다. 이를 통해 가격 경쟁 중심에서 벗어나 안정적이고 지속 가능한 고수익 구조를 구축한다.

김 사장은 “LG화학은 기존 사업의 경쟁력을 강화하는 한편, 반도체·모빌리티·로봇 소재, 항암 신약을 중심으로 한 미래 성장 축에 역량을 집중하여 ‘기술이 강한 컨버팅 회사’로 도약할 것”이라고 밝혔다. 박혜원 기자