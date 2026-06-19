지자체 혁신평가 전국 69개 자치구 중 최고점 획득…‘2년 연속 전국 자치구 중 1위’ 영예 강감찬 버스, 작은 1인가구 지원센터, QR 안심계약서 등 주민 체감형 정책 및 디지털 행정 혁신 결실

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 18일 행정안전부 주관 ‘2026년 정부혁신 유공’ 포상에서 서울시 자치구 중 유일하게 국무총리 표창을 수상하는 쾌거를 이뤘다.

정부혁신 유공 포상은 혁신적인 정책 추진과 과감한 행정서비스 개선을 통해 국민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 창출한 기관에 수여하는 정부 포상이다.

행정안전부가 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 실시한 2025년 지방자치단체 혁신평가에서 관악구는 전국 69개 자치구 중 최고점을 획득했다. 특히, 구는 지난해에 이어 올해도 서울시 자치구 중 유일하게 국무총리 표창을 수상하며 ‘2년 연속 전국 1위’의 위상을 공고히 했다. 이로써 관악구는 대한민국 행정 혁신을 선도하는 독보적인 역량을 다시 한번 입증했다.

이번 평가에서 구는 일상 속 주민 불편을 해소하는 생활밀착형 정책과 디지털 기술을 접목한 선제적 행정서비스 혁신 측면에서 높은 평가를 받았다.

주민 소통·참여 강화와 주민서비스 개선 분야의 대표적인 혁신 사례로는 ▷15년 주민 숙원사업인 ‘관악02-2 마을버스’ 신설 ▷365일 온라인 소통 플랫폼 ‘관악청(聽)’ 운영 ▷교통취약지역 주민을 위한 ‘강감찬 버스’ 운영 등이 있다.

주민의 안전과 생활 편의를 획기적으로 높인 전국 최초의 디지털 혁신 서비스들도 큰 주목을 받았다.

구는 ▷QR코드 기반 ‘전세사기 예방 안심계약서’ ▷CCTV 연계 ‘실종아동 실시간 추적 관제서비스’ ▷인공지능(AI) 기반 약물 분석과 약사 방문 상담을 결합한 ‘스마트 방문 약료 서비스’ 등을 선도적으로 도입해 행정의 효율성을 극대화했다.

또한 전체 가구 중 1인 가구 비율이 62.7%에 달하는 지역적 특성을 반영한 맞춤형 정책도 빛을 발했다.

구는 전국 최초로 21개 전 동에 ‘작은 1인 가구 지원센터’를 조성해 1인 가구의 사회적 고립을 예방하고 촘촘한 생활 지원 체계를 구축했으며, 이는 주민의 삶의 질을 실질적으로 향상시킨 대표적인 우수 사례로 인정받았다.

박준희 구청장은 “이번 2년 연속 국무총리 표창 수상은 주민이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들기 위해 전 직원이 노력해 온 혁신행정의 값진 결실”이라며 “앞으로도 주민의 삶을 변화시키는 혁신 정책을 지속적으로 발굴하고 추진하여, 대한민국을 대표하는 일등 혁신도시 관악구로 도약해 나가겠다”고 말했다.