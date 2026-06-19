고객 밀착 서비스 전방위 강화 고용부 퇴직연금 평가 2년 연속 우수

[헤럴드경제=홍태화 기자] NH투자증권은 퇴직연금과 연금저축을 합산한 연금자산이 20조원을 돌파했다고 19일 밝혔다. 가입자가 직접 운용하는 확정기여형(DC) 퇴직연금과 개인형퇴직연금(IRP)을 중심으로 자산 유입이 꾸준히 확대되며 최근 4년간 연금자산은 3배 이상 성장했다.

이번 성과는 고객 중심의 연금사업 전략이 만들어낸 결과로 평가된다. NH투자증권은 고객이 자신의 투자 성향과 은퇴 계획에 맞춰 연금자산을 보다 쉽고 효율적으로 운용할 수 있도록 다양한 투자상품과 설루션을 지속해서 확대해 왔다.

투자 인프라 측면에서도 업계 최고 수준의 환경을 갖추고 있다. 연금계좌에서 900여 개 상장지수펀드(ETF)에 투자할 수 있으며, 적립식 ETF 서비스와 인공지능(AI) 알고리즘 기반 로보어드바이저 일임서비스, 업계 유일의 퇴직연금 전용 주가연계증권(ELS) 등 다양한 투자 설루션을 제공하고 있다.

이 같은 경쟁력은 대외 평가에서도 입증됐다. 고용노동부가 주관한 2025년 퇴직연금사업자 평가에서 2년 연속 우수사업자로 선정됐으며, 전체 사업자 종합평가 상위 10% 우수사업자와 업권별(증권업) 우수사업자에 증권사 중 유일하게 동시 선정됐다.

고객 밀착형 연금관리 서비스도 차별화된 강점이다. 연금전문 상담조직인 ‘연금자산관리센터’를 통해 가입부터 운용, 수령까지 연금 전 과정에 전문 상담을 제공한다. 고객의 투자성향과 은퇴 시기, 자산 규모 등을 종합적으로 고려한 맞춤형 컨설팅으로 장기 자산 증식을 지원하며, ‘연금VIP팀’을 통해 고액자산가에게 연금 운용은 물론 세무·절세, 상속·증여 컨설팅까지 아우르는 종합 자산관리 서비스를 제공하고 있다.

디지털 채널 확대에도 적극적으로 나서고 있다. 카카오톡 채널 ‘NH투자증권 연금’은 최근 친구 수 6만 명을 돌파하며 증권업계 최대 규모의 연금 전용 채널로 자리매김했다. 해당 채널을 통해 시장 전망, 투자 전략, 절세 정보, 연금 제도 변화 등 다양한 콘텐츠를 제공하며 고객의 장기 투자 의사결정을 지원하고 있다.

이재경 NH투자증권 채널솔루션부문 부사장은 “연금은 고객의 오랜 준비와 미래가 담긴 소중한 자산인 만큼, 고객 한 분 한 분의 자산관리 경험과 성과를 최우선으로 생각하고 있다”며 “앞으로도 차별화된 상품과 전문적인 상담 서비스를 바탕으로 고객의 안정적인 노후 준비를 지원하고, 가장 신뢰받는 연금 파트너가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

최근 연금 상품 출시에도 열을 올리고 있다. NH투자증권은 ‘N2 퇴직연금 주가연계증권(ELS)’ 신규 5종(58∼62호)을 오는 25일까지 모집한다. 이번 신규 모집에서는 원금 부분 지급률을 99%·80%·60%로 세분화했다. 특히 원금 99% 부분지급형 퇴직연금 ELS(58호)는 업계 최초로 도입되는 것이라고 회사는 전했다. 해당 ELS는 삼성전자·SK하이닉스를 기초자산으로 하며 주가가 일정 수준 아래로 떨어지면 손실이 커지는 ‘낙인(Knock-in)’ 조건이 없다.