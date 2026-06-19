국내 유일 반도체 현상액 생산 기업 포승지구 3만2216㎡ 부지 내 TMAH 생산 설비 확충 이영준 총괄대표 “그룹 첨단소재 사업 강화 중요 발판”

[헤럴드경제=한영대 기자] 롯데화학군 계열사인 한덕화학은 19일 경기도 평택 포승(BIX)지구에서 반도체·디스플레이용 현상액(TMAH, 수산화테트라메틸암모늄) 생산공장 착공식을 개최했다.

이날 평택 공장 착공식에는 노준형 롯데지주 대표, 이영준 롯데화학군 총괄대표, 정승원 롯데정밀화학 대표, 안효택 한덕화학 대표를 비롯해 요코타 히로시 일본 도쿠야마 회장과 김능식 경기경제자유구역청장 등 70여명이 참석했다.

TMAH는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 미세 회로 패턴을 형성하는 현상 공정에 필요한 핵심 소재다. 한덕화학은 1300억원을 투자해 평택 포승지구 내 약 3만2216㎡(9746평) 부지에 반도체용 현상액 생산 설비를 확대한다. 고객사 증설 일정에 맞춰 단계적으로 라인을 확대해 나갈 계획이다.

글로벌 1위 반도체 현상액 제조사인 한덕화학은 1995년 롯데정밀화학과 일본 도쿠야마의 50대 50 합작사로 설립됐다. 2020년부터는 롯데케미칼과 도쿠야마가 50대 50 지분을 보유 중이다.

한덕화학은 국내 유일의 반도체 현상액 생산 기업이다. 유일한 생산 기업인 만큼 국가전략기술 사업화 시설로도 선정됐다. 한덕화학은 롯데정밀화학과 함께 기초원료(TMAC)부터 완제품(TMAH)까지 수직계열화를 구축해 안정적인 공급 체계를 확보하고 있다.

한덕화학은 울산과 평택으로 생산거점을 이원화해 글로벌 수급 변동성에도 안정적으로 대응할 수 있는 체계를 구축할 계획이다.

이영준 롯데화학군 총괄대표는 축사를 통해 “평택 공장 착공은 미래 수요에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 투자이자 롯데그룹의 첨단소재 사업을 강화하는 중요한 발판”이라며 “울산에 이어 평택까지 생산거점 이원화를 통해 안정적인 공급 체계를 확보하며 국내 반도체 클러스터의 공급망 안정성을 강화할 것으로 기대한다”고 말했다.

요코타 히로시 일본 도쿠야마 회장은 “이번 평택 공장은 고품질 소재를 안정적으로 공급함으로써 향후 반도체 산업의 발전에 기여할 것으로 확신한다”고 밝혔다.

한편, 롯데 화학군은 첨단소재를 비롯해 스페셜티(고부가가치) 제품 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다. 계열사인 롯데엔지니어링플라스틱은 올해 하반기 국대 최대 규모의 컴파운딩 공장인 율촌 공장을 준공할 계획이다. 컴파운딩은 기초 석유화학 제품에 다양한 첨가제를 투입해 기능을 향상시키는 작업이다.