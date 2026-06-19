후반 투입 19세 만잠비 멀티골 바르가스도 1골 1도움 활약

[헤럴드경제=조용직 기자] 스위스가 후반 교체 투입된 요한 만잠비의 멀티골을 앞세워 보스니아 헤르체고비나를 대파하고 B조 선두를 달렸다.

스위스는 19일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 보스니아와 2026 북중미 월드컵 조별리그 B조 2차전에서 4-1로 승리했다.

이로써 카타르와 1차전에서 1-1로 비겼던 스위스는 1승 1무, 승점 4를 쌓아 B조 1위가 됐다. 스위스는 캐나다와의 조별리그 최종전에서 승점 1만 더 추가하면 조 1위 또는 2위로 32강 진출을 확정짓는다.

반면 보스니아는 공식전 9경기 무패 행진을 마감했다. 캐나다와 1차전에서 1-1로 비겼던 보스니아는 1무 1패, 승점 1에 머물렀고 카타르와 최종전 결과에 따라 32강 진출 여부가 결정된다.

국제축구연맹(FIFA) 세계랭킹 19위의 스위스는 전반 초반 볼 점유율을 끌어올리며 주도권을 잡았고, 왼쪽 측면 공격수 단 은도예를 앞세워 세계랭킹 64위 보스니아를 몰아붙였으나 골맛은 보지 못 했다.

스위스는 후반에도 답답한 흐름이 이어지자 ‘물 보충 휴식’(하이드레이션 브레이크) 이후 공격을 이끌었던 은도예와 파비안 리더를 빼고 각각 만잠비와 루벤 바르가스를 투입하며 승부수를 띄웠다

이 선택은 적중했다. 후반 29분 바르가스의 크로스 이후 흐른 공을 만잠비가 오른발 논스톱 발리슛으로 마무리해 선제골을 만들었다. 보스니아 수비수 타리크 무하레모비치의 퇴장 이후 수적 우위를 잡은 스위스는 후반 39분 바르가스의 추가골로 승부에 쐐기를 박았다.

후반 45분엔 바르가스가 왼쪽 골라인 부근에서 내준 컷백을 만잠비가 오른발 인사이드 슈팅으로 마무리하면서 멀티골을 넣었다.

보스니아는 후반 추가시간 3분 에르민 마흐미치의 환상적인 오른발 발리슛으로 한 골을 만회했다. 하지만 3분 뒤 수비수 아마르 메미치가 스위스의 지브릴 소우를 넘어뜨려 페널티킥을 내줬다. 주장 자카는 페널티킥을 골문 오른쪽 아래 구석에 꽂아 넣어 4-1 승리의 마침표를 찍었다.