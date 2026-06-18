임대용 보유분 74~84㎡ 추가 공급 국평 분양가 6억 후반~7억 초반대 유럽형 정원 등 눈길, 25일 청약진행

“365일 리조트에 사는 것 같다. 퇴근 후가 기다려진다”(로열파크씨티Ⅱ 입주민)

입주민 전용 셔틀버스가 운행되고 단지 내 40% 가까이 유럽형 정원으로 조경을 구성한 리조트 같은 아파트. 인천 서구 검단신도시 한복판에 들어선 ‘로열파크씨티Ⅱ’가 추가 공급에 나선다.

로열파크씨티Ⅱ는 DK아시아가 국내 최초 리조트형 도시를 표방해 조성한 1500가구 규모 대단지로, 2024년 9월 준공했다. 이 중 회사의 임대용 보유분 383가구가 정부의 주택 공급 확대 기조에 맞춰 분양으로 전환해 시장에 나온다.

모두 실수요자 선호도가 높은 74㎡~84㎡(이하 전용면적)의 중소형 평형으로, 타워형 없이 전 세대 판상형으로 설계됐다. 분양가는 84㎡ 기준 6억원 후반~7억원 초반대다. 확장과 시스템에어컨, 빌트인 냉장고 등 주요 옵션이 포함된 가격이다.

단지는 미래주택전시관에서 ‘유럽을 만나다’라는 테마로 미리 체험해볼 수 있다. 세대 내부 투어를 포함해 로열파크씨티가 표방하는 조경과 커뮤니티, 주거 서비스를 함께 경험해볼 수 있다.

실제 단지내에는 수로와 스카이워크가 조성돼있고, 하루 세 끼를 해결할 수 있는 트리니티 라운지도 운영돼 1만원 초반대에 뷔페식을 이용할 수 있다. 한화그룹 계열 프리미엄 F&B 브랜드 ‘고메드 갤러리아’ 1호점이 입점해있고, 스크린 골프와 야구, 축구, 사격 등 다양한 종목을 실내에서 즐길 수 있는 실내 스포츠 체험시설인 ‘로열 레전드 히어로즈’도 운영 중이다. 피트니스센터는 글로벌 프리미엄 운동기구 브랜드 ‘테크노짐’ 장비로 채웠고, 입주민 전용 영화관 ‘로열 씨네마 라운지’에선 극장 동시 상영작을 관람할 수 있다.

청약은 25일 진행되며, 다음날 당첨자가 발표된다. 앞서 지난 3월 선보인 ‘검암역 로열파크씨티 리미티드 197’은 197가구 공급에 1682건의 청약이 접수돼 평균 8.54대 1, 최고 28.60대 1의 경쟁률을 기록하며 분양을 마쳤다. 당시에도 체험형 전시관을 둘러본 뒤 계약으로 이어진 사례가 적지 않았다는 게 현장 관계자들의 설명이다.

윤성현 기자