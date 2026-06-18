한국관광공사·스튜디오드래곤 업무협약 촬영 전 단계부터 관광 요소 반영해 기획 드라마 촬영지 잇는 ‘한류 올레길’ 조성도

[헤럴드경제=김명상 기자] K-드라마 IP를 활용해 외래 관광객의 지역 방문을 유도하는 통합 마케팅 체계가 구축된다.

한국관광공사는 지난 17일 K-드라마를 통한 지역관광 활성화를 위해 드라마 제작사 스튜디오드래곤과 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 K-드라마 촬영지를 관광 콘텐츠로 개발해 한류 팬덤이 한국을 찾는 계기를 마련하기 위해 기획됐다.

한국관광공사와 스튜디오드래곤은 드라마 촬영 전 단계부터 관광 요소를 반영해 기획하고, IP 연계 체험형 관광 콘텐츠 개발을 위해 협력한다. 이와 함께 전국 드라마 촬영지를 기반으로 상징적인 조형물과 체험 공간을 여행코스로 연결하는 ‘한류 올레길’ 조성 사업도 공동 추진한다.

하반기에는 한국관광공사에서 운영하는 서울 하이커 그라운드에 ‘K-드라마 체험 전시관’을 공동으로 조성한다. 이 공간은 스튜디오드래곤 드라마 IP를 활용해 외국인 관광객에게 드라마 연계 관광 콘텐츠를 소개하고 지역 방문을 유도하는 공간으로 운영할 예정이다.

양경수 한국관광공사 국제관광본부장은 “이번 협약으로 K-드라마의 파급력과 여행의 매력을 더해 지역 곳곳을 새롭게 조명할 것”이라며 “앞으로도 K-콘텐츠를 경험한 후 실제 방한으로 이어지는 통합 마케팅 체계를 촘촘히 다져가겠다”고 말했다.