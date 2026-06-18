[헤럴드경제=장윤우 기자] 김종인 전 국민의힘 비대위원장이 장동혁 대표의 사퇴는 연말께나 가능할 것이라고 내다봤다.

18일 김종인 전 비대위원장은 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “연말까지 이러고 저러고 갈등을 유지하다가 최종적으로 가서는 결국 그 자리를 보존하기 힘들 거라고 생각한다”고 말했다.

장동혁 대표가 스스로 물러나지 않는 이유에 대해서는 “계엄 이후 상황 변화로 갑작스럽게 대표가 된 것”이라며 “이 자리를 어떻게든 유지하려고 굉장히 애를 쓰는 상황”이라고 진단했다.

이어 “정상적인 정치인이라면 벌써 태도를 결정해서 대표 자리에서 물러났을 것”이라며 “투표용지 부족 사태를 자기 위치 확보를 위한 수단으로 활용하려는 것”이라고 했다.

김종인 전 비대위원장은 “스스로 물러나지 않으면 다른 방편이 없는 것”이라며 “연말이 지나면 바로 총선 준비 상황이 되는데 당이 제대로 정비되지 않고서는 다음 총선을 기대하기 어려울 것”이라고 했다.

장동혁 대표가 전국 재선거를 요구하는 것에 대해서도 “비현실적인 요구”라고 잘랐다.

김종인 전 비대위원장은 “서울 소청을 하려면 당연히 당선된 오세훈 시장과 사전에 의논하고 가야 하는데 본인과는 아무 관계없이 최고위에서 의결해서 한다고 한다”며 “오세훈 시장이 반발할 수밖에 없는 것”이라고 했다.

앞서 같은 방송에 출연한 국민의힘 김대식 의원도 “나가라는 목소리가 많았고 침묵을 지키는 사람들도 있었다”며 전날 의총 분위기를 전했다.

김대식 의원은 “본인이 사퇴를 하지 않는 경우 끌어내릴 방법이 없다”며 “비대위 체제로 넘어가려면 최고위원 4명이 그만둬야 하는데 신동욱·김재원이 사퇴하지 않으면 방법이 없다”고 설명했다.