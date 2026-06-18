59·84㎡, 총 2857세대 규모 분양가상한제 적용, 4억원대부터 공급

[헤럴드경제=홍승희 기자] 포스코이앤씨는 인천 검단신도시에 조성되는 ‘더샵 검단레이크파크’를 오는 24일부터 분양한다고 18일 밝혔다.

해당 단지는 인천 검단신도시 22·23블록에 지하 3층~지상 29층, 26개 동, 전용면적 59·84㎡, 총 2857세대 규모로 조성된다. 분양가상한제가 적용되는 민영주택으로 검단신도시에서 처음 선보이는 ‘더샵’ 브랜드 단지다.

특히 중소형 중심의 평면 구성으로 실수요 중심 주거 수요를 반영했다. 전체의 약 46.8%가 59㎡ 타입으로 구성되며, 4억원대부터 공급돼 가격 경쟁력을 확보했다.

입지 여건도 뛰어나다. 단지는 검단신도시 ‘워라밸빌리지’ 중심 입지에 위치해 공원과 생활·업무시설이 결합된 자족형 주거환경을 갖췄다. 중앙호수공원 예정부지와 나진포천을 곁에 둔 수변 입지로, 쾌적한 주거환경과 수변 조망을 동시에 누릴 수 있다. 인천2호선 완정역과 인천1호선 검단호수공원역을 이용할 수 있는 더블역세권 입지를 형성하며, 서울지하철 5호선 연장과 수도권광역철도(GTX)-D 등 광역 교통망 확충도 예정돼 있다.

세대 내부는 알파룸과 팬트리, 드레스룸 등 수납 특화 공간을 통해 공간 활용도를 높였으며 청정환기 시스템과 음식물 쓰레기 이송설비를 도입해 쾌적한 주거환경을 조성했다. 여기에 스마트홈 기술을 적용해 입주민의 안전하고 편리한 생활을 지원할 예정이다.

커뮤니티 시설도 대단지에 걸맞게 다양하게 구성된다. 피트니스센터와 실내체육관, 골프연습장 등 운동시설과 더불어 도서관, 키즈시설, 게스트하우스, 업무공간 등 입주민의 라이프스타일을 고려한 복합 커뮤니티를 조성할 계획이다.

청약은 오는 24일 특별공급을 시작으로 25일 1순위, 26일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자는 7월 2일부터 3일까지 발표되며, 정당계약은 7월 14일부터 18일까지 5일간 진행될 예정이다. 견본주택은 이날부터 인천 서구 원당동에 마련된다.

한편 검단신도시는 인천 검단구에 건설되고 있는 2기 신도시로 당하동, 마전동, 불로동, 원당동 일대에 조성 중이다.