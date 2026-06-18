공장에서 모듈러 형태 주택 사전 제작 삼성 가전·홈캠 설치해 고객에 배송 가전 구매·설치 비용, 시간 대폭 절감

[헤럴듣겅제=김현일 기자] 삼성전자가 자사 인공지능(AI) 가전과 스마트홈 기기들이 설치된 단독주택 ‘삼성 AI 모듈러 홈’을 출시하며 모듈러 건축 시장 진출을 알렸다.

18일 삼성전자에 따르면 목조 모듈러 주택 전문 기업 공간제작소와 공동 기획·제작한 ‘삼성 AI 모듈러 홈’ 쇼룸을 이달 경기도 화성시에 오픈했다.

330㎡, 66㎡ 등 총 2개소로 구성된 쇼룸은 공간제작소의 모듈러 목조주택에 삼성전자의 AI 가전과 스마트싱스 기반의 AI 홈 설루션을 적용해 실제 주거공간처럼 꾸며졌다.

실제 구매 시에는 라이프스타일이나 부지 규모에 맞춰 33㎡, 99㎡, 132㎡ 등 다양한 사이즈를 선택할 수 있다.

모듈러 주택은 공사 기간이 상대적으로 짧으면서 건축 시 발생하는 폐기물이 적다는 장점이 있다. 공간제작소는 인공지능(AI) 기반 설계와 자동화 생산 시스템을 통해 주택의 80% 이상을 공장에서 사전 제작한 후 현장으로 운반해 조립 및 설치를 한다.

‘삼성 AI 모듈러 홈’은 이러한 모듈러 주택의 장점뿐만 아니라 제작 단계부터 삼성전자의 가전제품과 설루션을 설치·등록한 채 배송해 편의성을 높였다.

고객은 목적에 따라 에어컨·히트펌프 보일러·냉장고·TV 등 AI 가전과 스마트 조명·홈캠·도어캠 등 20여종의 스마트싱스 연동 기기를 선택할 수 있다.

가전을 구매하거나 홈 IoT 네트워크를 등록하는 복잡한 과정 없이 입주하는 즉시 AI 가전과 설루션을 사용할 수 있다. 제품 구매 및 설치에 드는 비용과 시간을 대폭 절감하고 어디서나 편리한 AI 홈 라이프를 경험할 수 있다.

삼성전자는 향후 단독주택형에 이어 향후 4층 이상의 중층 건물까지 AI 모듈러 홈의 적용 모델을 확대할 예정이다. 아울러 주택 종류 및 건축물 형태와 무관하게 최적화된 AI 홈 설루션을 구현해나갈 계획이다.

양혜순 삼성전자 DA사업부 부사장은 “공간제작소와의 협력을 통해 주택의 기획·제작 단계부터 AI 가전과 설루션이 탑재된 모듈러 주택형 AI 홈을 소비자들에게 선보이게 됐다”며 “앞으로도 모듈러 건축의 혁신성과 삼성전자만의 AI 홈 설루션을 결합해 차별화된 라이프스타일을 지속 제안 것”이라고 말했다.