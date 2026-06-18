신차 가격 상승에 차량 교체 주기 길어져 10년 초과 차량 판매 비중 4년 새 4%p↑

[헤럴드경제=권제인 기자] 신차 가격 상승과 경기 불확실성으로 차량을 오래 보유하려는 소비자가 늘면서 중고차 시장에서도 고연식 차량 수요가 확대되고 있는 것으로 나타났다. 케이카는 최근 소비자들이 차량 교체보다 유지에 무게를 두면서 10년 이상 된 중고차에 대한 관심이 높아지고 있다고 18일 밝혔다.

한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 올해 3월 기준 국내 등록 차량 2660만9015대 가운데 10년 이상 된 차량 비중은 38.4%로 역대 최고치를 기록했다. 15년 이상 초고연식 차량 비중도 2020년 11.8%에서 올해 14.6%로 증가했다. 반면 신규 등록 차량은 2020년 190만5972대에서 지난해 169만5442대로 감소했다.

이 같은 변화는 중고차 시장에서도 나타나고 있다. 케이카 판매 데이터에 따르면 2025년 기준 5년 이하 차량 판매 비중은 43%로 2021년 55% 대비 12%포인트 감소했다. 반면 10년 초과 차량의 소매 판매 비중은 같은 기간 7%에서 11%로 4%포인트 늘었다.

케이카는 소비자들이 차량 연식보다 구매 부담과 유지비, 실제 활용도를 종합적으로 고려하는 경향이 강해졌다고 분석했다. 출고 후 7~10년이 지난 차량이라도 주행거리와 관리 상태가 양호하면 충분히 경쟁력 있는 선택지로 받아들여지고 있다는 설명이다.

대표적으로 그랜저 IG, 아반떼 AD, 더 넥스트 스파크, 더 뉴 그랜저 IG 등이 중고차 시장에서 꾸준한 수요를 보이고 있다.

케이카는 이러한 시장 변화에 맞춰 가격 경쟁력과 품질을 갖춘 다양한 연식대 차량 확보에 나서고 있다고 설명했다. 중고차 시장이 단순히 신차의 대체재를 넘어 소비자의 예산과 라이프스타일에 맞는 합리적 선택 시장으로 자리 잡고 있다는 판단에서다.

정인국 케이카 사장은 “최근 중고차 시장에서는 차량을 오래 타려는 소비가 확산되면서 고연식 차량에 대한 수용도도 높아지고 있다”며 “연식이 다소 있더라도 가격 대비 만족도가 높고 품질이 검증된 차량이라면 충분히 경쟁력을 가질 수 있는 시장 환경으로 바뀌고 있다”고 말했다.