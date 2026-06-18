대화면·AI 기능·카메라 성능 강화 59만8400원…온누리상품권 환급 혜택도

[헤럴드경제=김광우 기자] 삼성전자는 대화면, 어썸 인텔리전스, 편리한 사용성을 갖춘 ‘갤럭시 A37 5G’를 19일 국내 출시한다고 18일 밝혔다.

색상은 어썸 라벤더, 어썸 화이트, 어썸 차콜 등 3가지로 출시되며, 가격은 59만8400원이다. 전국 삼성스토어와 삼성닷컴, 이동통신사 온·오프라인 매장 등에서 구매할 수 있다.

‘갤럭시 A37 5G’는 대화면 디스플레이와 향상된 카메라, AI 기반 편집 기능 등이 적용돼 일상 속 활용도를 높였다. 영상 시청, 사진 촬영, 음성 기록 정리 등 주요 사용 경험을 강화해 합리적인 가격대에서 갤럭시 AI 기능을 경험할 수 있도록 했다.

‘갤럭시 A37 5G’는 170.1mm(6.7형)의 FHD+ ‘슈퍼 아몰레드(Super AMOLED)’ 디스플레이에 최대 120Hz 주사율을 지원해 영상 시청부터 게임까지 부드럽고 몰입감 있는 화면을 구현한다.

카메라 성능도 업그레이드됐다. 후면에는 5000만 화소 광각, 800만 화소 초광각, 500만 화소 접사 트리플 카메라를 탑재했다.

특히 광각 카메라는 빛을 더 많이 받아들일 수 있는 1.0마이크로미터(㎛) 픽셀의 센서 사이즈를 적용해, 저조도 환경에서도 보다 밝고 선명한 촬영을 지원한다.

함께 탑재된 ‘광학식 손떨림 보정(OIS)’ 기능은 촬영 시 흔들림을 줄여 다양한 순간을 더 또렷하게 담을 수 있도록 돕는다.

제품 사용성도 강화됐다. 5000mAh 대용량 배터리를 탑재해 초고속 충전 2.0 연결 시 30분 만에 최대 60% 충전을 지원한다. 또 전작 대비 한 단계 강화된 IP68 등급의 방수·방진 성능을 적용해 다양한 환경에서 안심 사용이 가능하다.

아울러 갤럭시 A시리즈 전용 모바일 AI인 어썸 인텔리전스(Awesome Intelligence)를 탑재해 다양한 AI 기능을 보다 편리하게 사용할 수 있도록 지원한다. 촬영한 사진 편집도 간편하다. ‘AI 지우개’로 사진 내 불필요한 피사체 등을 손쉽게 제거할 수 있다.

또 ‘편집 제안(Edit Suggestion)’ 기능을 활용하면 AI가 이미지를 분석해 해상도 개선, 그림자 제거 등 다양한 개선 사항을 제안한다. ‘텍스트 변환(Voice Transcription)’은 녹음된 음성을 텍스트로 바꿔주는 기능으로, 회의 내용 검토나 강의 복습, 통화 내용 정리 등에 쓸 수 있다.

삼성전자 한국총괄 정호진 부사장은 “‘갤럭시 A37 5G’는 어썸 인텔리전스 AI 기능과 카메라, 디스플레이 등 일상 속 사용성을 강화한 제품”이라며 “앞으로도 더 많은 소비자가 갤럭시 AI와 모바일 혁신 기능을 경험할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

한편, 삼성전자는 ‘갤럭시 A37 5G’ 국내 출시를 기념해 오는 9월 30일까지 구매 및 개통한 고객을 대상으로 ‘윌라 2개월 구독권’을 제공한다.

환급 혜택도 있다. ‘갤럭시 A37 5G’는 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’의 행사 대상 제품에 해당돼 구매자는 결제 금액의 20%를 디지털 온누리상품권으로 환급받을 수 있다. 해당 혜택은 다음 달 5일까지 진행된다.