[헤럴드경제=김명상 기자] 홍콩관광청이 여름 휴가철을 맞아 관광지, 식사, 교통 등의 분야에서 최대 50% 할인과 500홍콩달러 상당의 리워드를 제공하는 프로모션을 연다.

홍콩관광청은 홍콩 전역의 주요 이벤트와 관광·미식·쇼핑 혜택을 연계한 ‘홍콩 썸머 펀(Hong Kong Summer Fun)’ 프로모션을 8월까지 진행한다고 밝혔다. 여름 성수기 홍콩 여행 수요를 확대하기 위한 이번 프로모션은 트립닷컴 그룹, 알리페이, 홍콩 품질관광서비스협회(QTSA), 홍콩 소매업관리협회(HKRMA) 및 현지 가맹점과 협력해 관광지, 다이닝, 교통, 쇼핑 혜택을 제공한다.

본격적인 행사는 올해 50주년을 맞은 ‘홍콩 드래곤보트 페스티벌’을 시작으로 전개된다. 축제는 오는 19일부터 7월 1일까지 13일간 침사추이 해안 산책로 일대에서 열리며 용선 경주, 공연, 미식, 전통문화 체험 프로그램이 진행된다.

스타의 거리에는 ‘푸드레인’과 ‘비어 가든’, 포토존이 운영된다. 방문객은 여권을 제시하면 맥주 쿠폰 1개를 받을 수 있다. 현장에는 4개 테마 포토스팟을 마련해 체험 요소를 강화했다.

홍콩관광청과 트립닷컴 그룹은 2000만 홍콩달러 규모의 여행 프로모션을 함께 운영한다. 홍콩 내 19개 관광지 입장권과 3개 교통 상품 혜택이 포함된다. 온라인 여행 플랫폼 트립닷컴 또는 씨트립에서 1500홍콩달러 이상 결제해 홍콩 호텔을 예약하면 관광지 입장권 1개와 대중교통 이용권 1개를 최대 50% 할인된 가격에 받을 수 있다. 혜택은 7월 14일에 선착순으로 제공하며 투숙 기간은 7월 1일부터 9월 14일까지다. 대상 혜택은 옹핑 360 스탠다드 케이블카 왕복권 최대 50%, 빅버스 투어 에센셜 티켓 최대 50%, 공항고속철도 2매 등이다. 계정당 1회 선착순으로 제공하며 한정 수량으로 운영돼 조기 종료될 수 있다.

알리페이 계열 플랫폼과 연계한 쇼핑 프로모션도 진행된다. 7월 1일부터 8월 31일까지 약 100개 쇼핑몰에서 QR코드를 스캔하면 최대 500홍콩달러(또는 500위안) 상당 리워드를 무작위로 제공한다. 해당 리워드는 알리페이HK, 알리페이, 알리페이플러스 가맹점에서 사용할 수 있다.

참여 쇼핑몰은 센트럴 마켓, 하이산 플레이스, ifc몰, 홍콩국제공항, K11, 미라 플레이스, 뉴타운 플라자, 올림피안 시티, 피크 갤러리아, SOGO, 스탠리 플라자, 타임스 스퀘어, 윈저 하우스 등이다. 약 100개 쇼핑몰 내 150개 상점도 추가 할인과 사은 혜택을 제공한다.

다이닝 프로모션도 병행한다. 홍콩관광청과 홍콩 품질관광서비스협회, 홍콩 소매업관리협회는 주요 가맹점에서 1+1 혜택과 특정 메뉴를 1홍콩달러 또는 10홍콩달러에 제공하는 이벤트를 진행한다. 일부 혜택은 홍콩관광청 웹사이트 가입자에게 한정된다.

이와 함께 홍콩관광청은 여름 기간 홍콩 전역에서 열리는 문화·스포츠·음악 행사도 연계 소개한다. 주요 행사로는 ▷픽사 썸머 페스트 ▷판다스틱 썸머 버스데이 셀러브레이션 ▷홍콩 풋볼 페스티벌 ▷버블 플래닛 홍콩 ▷디자인 아! 등이 있다.

홍콩관광청은 이번 프로모션을 통해 이벤트, 관광, 쇼핑, 미식 콘텐츠를 통합해 여름 관광 경험을 확장할 계획이다. ‘홍콩 썸머 펀’ 프로모션에 관한 자세한 정보는 홍콩관광청 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.