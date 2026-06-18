복지부, 지역보건의료체계 개편 등 제9기 계획 수립 정책 방향 제시

[헤럴드경제=이태형 기자] 읍·면 단위로 분산된 지역 의료기관을 거점화·집중화해 주민의 접근성을 높이는 방안이 내년부터 4년간 추진된다.

보건복지부와 한국건강증진개발원은 18일 서울 중구 크레스트72에서 ‘2026년 지역보건의료계획 성과대회 및 제9기 중장기 계획 수립 설명회’를 개최했다고 밝혔다.

이날 제9기(2027년~2030년) 지역보건의료계획 수립 설명회에서는 지역보건의료계획에 대한 중앙의 정책 방향과 지역보건의료체계 개편 방향, 계획서 수립 방법 및 평가 기준 등이 제시됐다.

복지부는 초고령사회 진입, 지역 인구소멸, 의료자원 부족 등 지역 여건이 급변하는 상황에 대응하기 위해 읍·면 단위로 분산된 지역보건의료기관을 거점화·집중화할 계획이다.

이를 통해 주민의 의료접근성을 높이는 중장기 개편안을 마련하고, 개편 지침 안내와 관련 법·제도 정비에 나설 예정이다.

특히 1996년에 지역보건법이 전면 개정 시행된 지 30년을 맞아 복지부는 지방정부가 제9기 계획 수립 과정에서 주도적으로 지역 특성에 맞는 최적의 지역보건의료기관 개편 방안을 검토할 수 있도록 지원할 계획이다.

김한숙 복지부 건강정책국장은 “지역보건의료계획은 지역 보건의료를 포괄하는 최상위 계획으로서 4년간의 비전과 목표, 정책 우선순위를 제시하는 역할을 하고 있다”며 “시도와 시군구가 수립하는 지역보건의료계획이야말로 앞으로 준비해 나갈 기본의료 완성에 중요한 초석이 될 것”이라고 말했다.

한편 이날 성과대회에서는 제8기 지역보건의료계획 3차년도 시행결과와 4차년도 시행계획에 대한 평가에서 우수한 성적을 받은 지방자치단체 32곳과 지역보건의료계획 발전에 공로가 큰 유공자 8명에게 복지부 장관 표창을 수여했다.