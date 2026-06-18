“한국이 더 인상적…남아공전 반드시 이겨야”

[헤럴드경제=김현경 기자] 2026 북중미 월드컵 첫 경기에서 한국에 역전패한 체코 축구 대표팀의 미로슬라프 코우베크 감독이 한국과 멕시코를 조 1위 후보로 꼽았다.

코우베크 감독은 18일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 월드컵 남아프리카공화국과의 경기 사전 기자회견에서 “멕시코와 한국이 우리 조에서 1위 후보라고 생각한다”며 “내일 두 팀이 맞붙는데, 그 결과를 지켜봐야겠으나 솔직히 얘기하자면 난 한국으로부터 더 강한 인상을 받았다”고 밝혔다.

그는 “이곳은 고도가 낮다 보니 선수들의 컨디션이 아주 좋다. 그래도 한국과의 경기 때 고지대에서도 꽤 잘했다고 생각한다”면서 “당시 한국 팀이 당시 더 역동적으로 보였지만, 그건 고도 때문은 아니었고 선수들의 기량 때문이었다고 본다”고 말했다.

체코는 19일 남아공과 조별리그 A조 2차전을 앞두고 있다. 지난 12일 한국과의 첫 경기에서 1-2로 진 체코로서는 남아공과의 경기가 꼭 승리해야 할 관문이다.

코우베크 감독은 “우리는 승점 없이 조별리그를 치르고 있기에 상황이 어렵다. 다음 경기는 반드시 이겨야 한다”고 다짐했다.

그는 “남아공이 멕시코와의 1차전에선 평소와 다른 방식으로 경기를 펼쳤다고 생각한다. 그런 만큼 우리와 경기할 때도 같은 경기력일 거라고 생각하지 않는다”면서 “우리는 더 나은 조합을 찾고 위협적인 상황을 만들고자 노력할 것”이라고 강조했다.