AI 데이터센터 전력망용 케이블 공급도 시작 올해 대미수출 2000억원 전망…작년보다 두배 껑충

[헤럴드경제=한영대 기자] 가온전선은 최근 미국 태양광 발전단지 전력망 구축 사업에 수백억원 규모의 송전용 케이블을 공급했다고 18일 밝혔다.

최근 미국에서는 인공지능(AI) 데이터센터 건설이 급증하면서 전력 부족 문제가 주요 이슈로 떠오르고 있다. 이에 따라 태양광 발전단지를 비롯한 신규 발전원과 송전망 구축 투자가 확대되면서 가온전선에 수주 기회가 찾아왔다.

가온전선은 최근 AI 데이터센터 전력망용 케이블 공급도 시작하며 미국 시장 공략을 확대하고 있다. 현 추세가 이어질 경우 대미 수출이 지난해 약 1000억원에서 올해 약 2000억원 규모로 2배 이상 증가할 것으로 가온전선은 전망하고 있다.

미국 현지 법인 LSCUS도 성장세를 이어가고 있다. LSCUS는 글로벌 빅테크 기업들과 5조원 규모를 웃도는 버스덕트 장기 공급 계약을 확보했다. 버스덕트는 AI 데이터센터의 핵심 배전 시스템 역할을 수행한다. LSCUS는 최근 생성형 AI 기업으로 고객사를 확대하고 있다.

정현 가온전선 대표는 “AI 데이터센터와 재생에너지 관련 제품은 일반 산업용 제품 대비 부가가치가 높아 수익성 개선에 기여하고 있다”며 “고부가 제품 중심으로 사업 포트폴리오를 지속 고도화해 나갈 계획”이라고 말했다.