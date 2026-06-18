설계 부문 주제 ‘생태 공존 청년 주거’ 수상자에 LH 입사 인센티브 제공

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국토지주택공사(LH)는 청년과 청소년을 대상으로 제30회 ‘LH 청년 주택건축대전’을 개최한다고 18일 밝혔다.

지난 1995년 시작해 올해 30주년을 맞은 이번 공모전에서는 역대 출품작을 소개하는 ‘30주년 아카이브 전(展)’과 국내 유명 건축가와 함께하는 건축 투어, 역대 수상자 홈커밍데이 등 기념 프로그램이 함께 진행된다.

올해 대학(원)생 대상 ‘설계 부문’ 공모 주제는 ‘폼 팔로우즈(Form Follows) [ ] : 형태는 [ ]을/를 따른다’로, 기후 위기 시대에 생태와 공존하는 지속 가능한 청년 주거에 대한 설계 대안을 제시하면 된다. 대상지는 생태 보존지역인 비오톱 1등급지가 인접한 서울 도심 내 역세권 부지다. 용적률 250%, 건폐율 50% 이내에서 공간 구성과 시나리오 등을 자유롭게 제안할 수 있다. 총괄 코디네이터로는 박지영 인하대학교 건축학부 교수가 참여한다.

대한민국 특성화고 재학생을 대상으로 하는 ‘아이디어 부문’도 신설됐다. ‘공공주택의 고질적 문제를 해결하는 인공지능(AI) 솔루션’을 주제로, 주거 공간에서 느끼는 불편함에 대한 AI 기반의 해결 방안을 공모한다.

공모전 총상금은 2190만원(설계 부문 1900만원, 아이디어 부문 290만원)이다. 설계 부문 대상과 최우수상 수상자에게는 해외 건축기행 참여 기회와 함께 LH 입사 시 필기시험 가점 및 서류전형 면제 혜택이 주어지며, 우수상 수상자에게는 서류전형 면제 혜택이 제공된다.

심사는 외부 전문가 5인이 맡아 진행하며 설계 부문은 서면 및 PT 심사, 아이디어 부문은 서면 심사를 거친다. 공모전 참가는 개인 또는 팀으로 가능하며, 내달 3일까지 공모전 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

이상조 LH 스마트건설안전본부장은 “올해 30주년을 맞은 청년 주택건축대전은 그간 청년들이 아이디어를 펼치고 경력을 쌓는 발판이 되어왔다”며 “기후에너지, AI 등 주거 분야의 다양한 현안에 대한 청년들의 참신한 아이디어를 기대한다”고 말했다.