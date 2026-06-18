[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]DGIST는 전기전자컴퓨터공학과 좌훈승 교수 연구팀이 실시간 시스템 분야 최고 권위 국제학술대회인 IEEE RTAS 2026에서 최우수 논문상(Best Paper Award)을 수상했다고 18일 밝혔다.

특히 좌 교수는 지난해에 이어 2년 연속 최우수 논문상을 받아 RTAS 32년 역사상 세계 최초 기록을 세웠다.

수상 논문은 임베디드 AI 시스템의 GPU 메모리 부족 문제를 해결하는 ‘ZeroSwap(제로스왑)’ 기술을 제안했다.

연구팀은 SSD를 GPU의 확장 메모리처럼 활용해 데이터 이동 지연을 사실상 없애고, AI 작업 응답 시간을 최대 3.2배 단축하는 성과를 거뒀다.

이번 기술은 자율주행차, 지능형 로봇, 스마트 카메라 등 실시간성과 안전성이 중요한 분야에서 활용될 것으로 기대된다.

좌훈승 교수는 “제한된 임베디드 환경에서도 복잡한 AI 기능을 안정적으로 실행할 수 있음을 입증한 연구”라며 “향후 자율주행과 스마트 제조, 지능형 로봇 산업의 핵심 기반 기술로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단(NRF), 정보통신기획평가원(IITP), AI스타펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.