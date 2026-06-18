국립야생동물질병관리원, ‘2026 한국 생물안전 콘퍼런스’ 공동 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 최근 기후변화로 인한 야생동물 유래 병원체 노출 위험이 커지고 감염병의 전파 경로가 복잡해지면서 정부가 연구활동 종사자와 환경을 보호하기 위해 야생동물·가축·사람을 아우르는 ‘통합건강(원헬스) 생물안전망’ 구축에 나선다.

기후에너지환경부 소속 국립야생동물질병관리원은 18일부터 이틀간 제주 서귀포시 휘닉스아일랜드에서 ‘2026 한국 생물안전 콘퍼런스’를 공동 개최한다고 밝혔다.

기후변화와 바이오 신기술 확산 등 급변하는 생물안전 환경에 대응하고 부처 간 유기적인 협력체계를 다지기 위해 열리는 이번 행사는 국립야생동물질병관리원, 국립수산과학원, 농림축산검역본부, 질병관리청, 한국생명공학연구원 등 국내 생물안전 분야를 이끄는 5개 관계기관이 공동으로 주최하고, 한국생물안전협회가 주관하는 국내 최대 생물안전 학술·정책 교류 행사다.

콘퍼런스는 각 소관 부처별 생물안전 관련 법·제도의 최신 동향과 국가 관리 정책, 고위험 병원체를 취급하는 시설의 안전한 운영 원칙과 최신 기술 동향을 공유하고, 국내 생물안전 수준 향상과 기반시설 확대에 이바지한 유공자를 격려하기 위한 표창 수여식도 열린다.

이창규 국립야생동물질병관리원장은 “야생동물과 사람, 환경의 건강성이 긴밀하게 연결돼 있는 만큼 부처 간 장벽을 허문 통합적 생물안전망 구축이 필수적”이라며 “이번 행사에서 도출될 실천적인 대안들을 바탕으로 야생동물 질병 연구환경의 안전성을 한 차원 더 끌어올리고 국가 생물안전 관리 정책을 더욱 정교하게 발전시켜 나가겠다”고 말했다.