전반 2번 동점 쫓아간 크로아티아에 후반 벨링엄 결승골, 래시포드 쐐기골

[헤럴드경제=조용직 기자] 해리 케인을 앞세운 잉글랜드가 크로아티아와 첫판부터 여섯 골을 주고받는 난타전 끝에 첫 승리를 가져갔다.

잉글랜드는 18일(이하 한국시간) 미국 텍사스주 알링턴 댈러스 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 L조 1차전에서 케인의 멀티골과 주드 벨링엄의 결승골로 몰아쳐 크로아티아를 4-2로 꺾었다.

잉글랜드는 볼 점유율에서 52% 대 48%로 근소하게 앞섰지만 슈팅 수에서 22개(유효슈팅 11개)로 10개(유효슈팅 5개)에 그친 크로아티아를 압도한 게 승인이었다.

두 나라는 2018년 러시아 대회 준결승에서 맞붙은 이후 8년 만에 북중미 대회 조별리그 1차전에서 ‘리턴 매치’를 펼쳐 큰 관심을 끌었다. 8년 전 크로아티아는 연장 승부 끝에 잉글랜드를 2-1로 꺾고 결승에 오르며 1966년 대회 우승 이후 52년 만에 정상 탈환을 노리던 잉글랜드에 찬물을 끼얹었다.

특급 골잡이 케인은 이 경기 첫 골을 신고했다. 잉글랜드는 전반 9분 페널티킥을 얻었다. 케인의 첫 슈팅은 도미니크 리바코비치에게 막혔다. 하지만 크로아티아 수비와 골키퍼 위치 문제가 확인되면서 킥은 다시 선언됐다. 케인은 두 번째 기회를 놓치지 않았다. 전반 12분 오른발 슈팅이 골망을 흔들었다.

전반 36분 크로아티아가 응수했다. 루카 수치치가 넣어준 컷백을 마르틴 바투리나가 달려들며 오른발 논스톱 슈팅을 날렸고, 공은 조던 픽포드를 지나 왼쪽 상단으로 빨려 들어갔다.

잉글랜드는 세트피스로 다시 앞섰다. 전반 42분 데클란 라이스가 오른쪽 코너킥을 길게 올렸다. 케인이 페널티 지점 근처에서 빠져나와 아래로 내리꽂는 헤더를 성공했다. 케인은 이 골로 월드컵 본선 통산 10골을 채우며 게리 리네커의 잉글랜드 월드컵 최다골 기록과 어깨를 나란히 했다.

크로아티아는 전반이 채 끝나기 전 다시 승부의 추를 맞췄는 집념을 보였다. 추가시간 마리오 파샬리치가 문전으로 공을 띄웠고, 이반 페리시치가 머리로 떨어뜨렸다. 페타르 무사가 몸을 열어 오른발로 마무리했다. 공은 픽포드 반대편 골문으로 깔려 들어갔다.

후반 시작과 함께 다시 잉글랜드의 매서운 공세가 시작됐다. 후반 2분 엘리엇 앤더슨의 긴 패스가 오른쪽으로 향하자 벨링엄이 이어 받아 오른쪽 측면에서 안으로 파고든 뒤 낮은 슈팅을 반대편 골문 구석에 꽂았다. 스코어는 다시 3-2가 됐다.

그 뒤에도 몰아친 잉글랜드는 데클런 라이스와 니코 오라일리, 앤서니 고든의 슈팅이 이어졌다. 교체 투입된 마커스 래시포드가 후반 40분 쐐기골을 터트렸다. 경기는 그대로 잉글랜드의 4-2 승리로 끝났다.