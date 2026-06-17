[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 시중은행 전환 후 첫 전라 권역 첫 영업점인 광주지점 개점을 앞두고 신설 영업점의 운영을 총괄할 iM뱅크 광주지점 초대지점장을 공개 채용한다고 17일 밝혔다.

공모 대상자는 광주 지역 상권과 주요 업종에 대한 이해가 높고 신설 영업점의 운영을 총괄하며 조직을 관리할 수 있는 전문가다.

지원 자격은 광주·전라 권역에 소재한 1금융권 영업점장(지점장) 경력 2년 이상 보유자로 특히 광주 소재 지점에서 기업금융 영업 경력을 보유하고 현직 영업점 운영 시 우수 성과 달성자는 우대한다.

신임 지점장은 부임 후 광주·전라 권역의 기업금융 영업과 지역 고객 기반 확대를 총괄하며 신설 영업점의 조직 운영 전반을 책임지게 된다.

지원서는 iM뱅크 공식 채용 사이트를 통해 접수하며 접수 기간은 오는 25일까지다.

서류 및 면접 등 전형 절차를 거쳐 최종 합격자를 선정하며 합격자는 7월 중순 배치될 예정이다.

자세한 지원 자격 및 일정은 채용 사이트 공고를 통해 확인할 수 있다.

iM뱅크 관계자는 “iM뱅크 광주지점은 시중은행 전환 이후 강원·충청에 이어 전라 권역에 처음으로 마련하는 지점으로 전국으로 영업망을 넓혀가는 과정에서 의미 있는 한 걸음이라 할 수 있다”고 말했다.